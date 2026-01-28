96 ألف تبرع رقمي لـ«الفجيرة الخيرية» في 2025

عزّزت جمعية الفجيرة الخيرية حضورها الرقمي خلال عام 2025 بفضل الثقة المتنامية التي يمنحها المتعاملون لمنصاتها الذكية، حيث سجلت الجمعية أكثر من 96 ألف تبرع إلكتروني عبر قنواتها الرقمية المختلفة.

ويعكس هذا الإنجاز التحول الواضح في اعتماد المتبرعين المتزايد على حلول التبرع الإلكترونية التي تتيحها الجمعية بسهولة وأمان، خصوصاً خلال المواسم الخيرية وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية أن هذا النمو الملحوظ في حجم التبرعات الإلكترونية جاء نتيجة للتطوير المستمر في خدمات الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وخيارات الدفع المتقدمة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخيرية داخل الدولة وخارجها. وقد ساعد هذا التوسع الرقمي في تعزيز الوصول إلى المتبرعين وتسهيل عملية التبرع بجميع مراحلها.

وأوضح يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن ثقة المحسنين في الخدمات الرقمية التي تقدمها الجمعية كانت العامل الرئيسي وراء هذا النمو الاستثنائي.

وقال إن تسجيل أكثر من 96 ألف تبرع خلال عام واحد يعكس مستوى الوعي المجتمعي العالي بأهمية دعم العمل الخيري عبر القنوات الذكية، ويبرهن على نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الجمعية لتوفير خدمات أكثر مرونة وموثوقية وشفافية.

وبيّن المرشودي أن الجمعية تواصل تطوير بنيتها الرقمية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجال الدفع الإلكتروني بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التحول الذكي. وأشار إلى أن التبرعات التي استقبلتها الجمعية خلال عام 2025 أسهمت في دعم برامج متنوعة شملت المساعدات المالية للأسر المتعففة، ومشاريع المير الرمضاني وإفطار الصائم، ورعاية الأيتام، إضافة إلى الحالات العلاجية والتعليمية التي استفادت من الدعم المقدم.