«الموارد البشرية» في رأس الخيمة تبحث تنمية الكوادر الوطنية مع الجهات الحكومية

نظمت دائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة سلسلة من الزيارات التعريفية إلى عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي وتوطيد علاقات التعاون والتكامل بين الدوائر الحكومية.

وقالت سارة أحمد الزعابي، مدير عام الدائرة: «هدفت الزيارات إلى التعارف وتبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير منظومة العمل الحكومي المشترك، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة».

وأكدت الزعابي، أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص دائرة الموارد البشرية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز منظومة العمل المتكامل، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن الاستثمار في العنصر البشري الوطني يمثل أولوية استراتيجية، ومحركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات المؤسسية بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات والبرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية في الإمارة.

وأشادت الزعابي بروح العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي الذي تتميز به مؤسسات حكومة رأس الخيمة، والذي يشكل ركيزة أساسية لدعم رؤية الإمارة الطموحة للتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة القطاع الحكومي. وأكد الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، خلال الاستقبال، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي، ودعم الجهود الرامية إلى تنمية الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء دورها الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة.