بلدية رأس الخيمة تحذر من تركيب الإعلانات دون ترخيص

شددت دائرة بلدية رأس الخيمة على ضرورة الالتزام بالحصول على تصاريح اللوحات الإعلانية واعتماد المواد الإعلانية من قسم تراخيص الإعلانات قبل تثبيت أي ملصق أو لوحة في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع الإعلاني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان توافق المحتوى الإعلاني مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والارتقاء بجودة المشهد العمراني.

ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في المجال الإعلاني إلى التقيد الكامل بالإجراءات واستكمال الموافقات الرسمية، لتجنب أي مخالفات أو تعرض لإجراءات قانونية تشمل الغرامات أو إزالة اللوحات المخالفة.

وأوضحت الدائرة أنه تم رصد حالات عدم الالتزام خلال الفترة الماضية، مشددة على استمرار الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مؤكدة أهمية تعاون الجميع والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يعكس صورة حضارية للإمارة ويدعم جهودها في تنظيم النشاط الإعلاني وفق أفضل الممارسات.