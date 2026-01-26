أنشطة ترفيهية لكبار المواطنين بالتعاون مع شرطة الشارقة

نظمت «جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، رحلة ترفيهية لفئة كبار المواطنين المنتسبين للجمعية، ضمن مبادرة «أناسة»، في منتزه الشرطة الصحراوي، الذي يجمع بين الترفيه والتوعية المجتمعية، ويعزز التواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع.

وقالت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «سعدنا بالتعاون مع شرطة الشارقة في تنظيم هذه الرحلة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لكبار المواطنين، وتعزيز تواصلهم المجتمعي. الرحلات الترفيهية تمنح فرصة لتجديد الطاقة، وكسر روتين الحياة اليومية، خصوصاً لمن لا تتوفر لهم فرص السفر أو التغيير». وأضافت: «تم إعداد الرحلة بعناية مع برنامج متكامل، يجمع بين الترفيه وراحة كبار السن. كبار المواطنين هم النواة والذاكرة الحية للمجتمع، ومشاركتهم في هذه البرامج تعكس امتناننا لدورهم في بناء مجتمع متماسك». وأشاد المشاركون بالرحلة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بكبار المواطنين، ومشيدين بالتنظيم والرعاية الدائمة من الجمعية والشرطة.