«الشارقة للخدمات الإنسانية» تمكّن ذوي الإعاقة بفعاليات مبتكرة

أكدت منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حرص المدينة، بتوجيهات ودعم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس المدينة، على تنظيم برامج وفعاليات توعوية استثنائية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، وترسيخ ثقافة الدمج والقبول بالاختلاف.

جاء ذلك ضمن فعاليات «تحدّي طفولة ثون» في دورته السابعة، التي نظمها مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، بمشاركة 3000 طالب وطالبة من مدارس الشارقة، إلى جانب أقرانهم من طلاب المدينة، بهدف الدمج والتوعية وتنمية الشراكات المثمرة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأوضحت اليافعي أن الفعاليات تمنح المشاركين فرصة معايشة التجربة وفهم التحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر تفهماً وتكافلاً، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والإنسانية. وأضافت: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوعية طلاب المدارس بحقوقهم وقدراتهم، ونشر ثقافة تقبل الاختلاف، مع تقديم المساندة عند الحاجة، والتعامل مع ذوي الإعاقة بكل احترام وتقدير».

تمكين مجتمعي

وأشارت اليافعي إلى حرص المدينة على تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفاعلة والمتساوية في المجتمع، من خلال توفير فرص كريمة لتحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية، بما يعزز كرامتهم في بيئة دامجة.