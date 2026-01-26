رحلات «الهايكنج» تعزز السياحة البيئية والتواصل المجتمعي

تنظم جهات عدة في مختلف إمارات الدولة فعاليات ورحلات «الهايكنج»، الهادفة إلى استكشاف الطبيعة الخلابة في عدد من المناطق الجاذبة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، إلى جانب الترويج لأبرز الوجهات السياحية في الدولة وإبراز تنوعها الطبيعي والثقافي.

كما تسهم هذه الفعاليات في تسليط الضوء على ملامح الحياة الفطرية والتكوينات الجيولوجية التي تميز تلك المناطق، وتعزيز السياحة البيئية، واستكشاف المسارات الطبيعية، والتعريف بالجهات السياحية والثقافية المتميزة، فضلاً عن تعريف المشاركين بجمال البيئة الإماراتية وكنوزها الطبيعية.

ويقبل أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في رحلات التخييم و«الهايكنج» التي تنظمها جهات وفرق معتمدة في الدولة، والتي تركز على تقديم تجارب رياضية وترفيهية متكاملة، تشمل تنظيم مسارات مشي بين الجبال، بما يعزز مفهوم الرياضة كنمط حياة صحي وجسر للتواصل المجتمعي.

وتتنوع التجارب التي تتضمنها هذه الرحلات بين المشي في مسارات جبل حفيت، والمشاركة في أنشطة الرصد الفلكي، والتعرف إلى أنواع الطيور والحيوانات التي تتخذ من المناطق الجبلية موطناً لها، إلى جانب خوض تجارب التصوير الفوتوغرافي عبر التعرف إلى أساليب وتقنيات التصوير الاحترافي لتوثيق الطبيعة والحياة الفطرية. كما تؤدي رحلات «الهايكنج» دوراً إيجابياً في تمكين الشباب وتحفيزهم على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، بما يعزز سعادتهم وإنتاجيتهم، ويجسد القيم المجتمعية.

وفي هذا السياق، ينظم نادي سيدات الشارقة – فرع الذيد، في نهاية الشهر الجاري، فعالية «هايكنج السيدات»، التي تجمع بين شغف الطبيعة وروح الاستكشاف في تجربة مخصصة للسيدات فقط، وذلك في منطقة أعسمة بإمارة رأس الخيمة. وتقدم الفعالية مسار «هايكنج» متوسط المستوى، تنتقل خلاله المشاركات بين الجبال والقرى الجبلية، إضافة إلى زيارات تشمل مزرعة الإمارات للورود واستراحة «سانتوريني».