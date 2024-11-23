تكثيف برامج النظافة للمواقع السياحية والشواطئ في الفجيرة

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بتكثيف برامج النظافة للمواقع السياحية والشواطئ بالإمارة، مع عودة نشاط الحركة السياحية خلال فصل الشتاء وتوقع ازدياده خلال عطلة عيد الاتحاد.

حيث تواصل الإمارة استقطاب السياح والزوار لما تتمتع به من المقومات السياحية البارزة، كالمواقع التراثية الفريدة، والشواطئ الخلّابة، والمرافق السياحية والترفيهية. مؤكداً أن البلدية وضعت كل إمكاناتها لخدمة الزوار والمتنزهين، بتوزيع عدد كبير من عمال النظافة في مختلف الأماكن العامة والطبيعية والشواطئ، للحفاظ على النظافة العامة، للحفاظ على المواقع السياحية نظيفة وعكس الصورة الحضارية لإمارة الفجيرة.

وأشار الأفخم إلى أن البلدية تعمل وفق خطة شاملة تتعلق بالنظافة، والتي تكفل راحة الزوار على طول امتداد شاطئ الرغيلات، مروراً بشاطئ الغرفة والمظلات وصولاً إلى شاطئ قدفع.

وأكد أن البلدية تولي الاهتمام الكبير بالمظهر الحضاري والجمالي لإمارة الفجيرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي في مجال الحفاظ على نظافة المواقع السياحية الطبيعية والعمل على صون الطبيعة والبيئة اللتين تقعان على رأس أولويات البلدية، وفي صميم خطتها الاستراتيجية، التي تعمل على تنفيذها حتى تظل الفجيرة وجهة مثالية للزائرين والسائحين والمقيمين، ولكل من يبحث عن الراحة والهدوء والطبيعة الخلابة.

وقال الأفخم إن إمارة الفجيرة بما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية تدفع الكثيرين لزيارتها في العطلات والإجازات خاصة في فصل الشتاء، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود لدى أفراد المجتمع، للحد من ظاهرة إلقاء النفايات العشوائية وخلق سلوك إيجابي نحو بيئة نظيفة مستدامة.