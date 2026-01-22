«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل إضافة مدرسة، وتقديم خدمات استشارية هندسية وأعمال صيانة وإضافات.

وتفصيلاً تشمل المناقصات: إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين، وتشمل الأعمال مبنى إضافياً يحتوي فصولاً دراسية، كما تشمل المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية (دراسة وتصميم وإشراف اختياري) لمشروع إنشاء وإنجاز مبنى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية – أبوظبي لمبنى إداري ومختبرات تخصصية.

ومناقصة صيانة وإضافات وصيانة سور مبنى وزارة الثقافة - دبي/ الطوار.

كذلك مناقصة صيانة وإضافات صالة انتظار ومظلات وانترلوك وصيانة سور مدارس التسامح (ذات النطاقين حالياً)- الجرف/ عجمان.

كما تشمل المناقصات صيانة وإضافات مظلات وإضافة سور لمدرسة فلج المعلا للحلقة 2 والتعليم الثانوي بنات - فلج المعلا/ أم القيوين.