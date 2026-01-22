بلدية دبا الحصن تعالج تداعيات الرياح وتستجيب لـ41 بلاغاً خلال وقت قياسي

باشرت بلدية دبا الحصن التعامل مع الحالة الجوية، التي شهدتها المدينة مؤخراً، حيث أدت الرياح النشطة إلى تطاير بعض مخلفات مواقع الإنشاءات، وتكسير عدد من الأشجار في عدد من الشوارع، وقد تلقت البلدية 41 بلاغاً من المواطنين والمقيمين والجهات المختصة، وفي مقدمتها مركز شرطة دبا الحصن الشامل، وقسم التفتيش البلدي التابع لإدارة الرقابة والتفتيش، وذلك عبر مركز الشارقة للاتصال، من خلال قنوات التواصل المعتمدة للبلدية.

وتولت فرق الطوارئ والميدان الاستجابة الفورية لجميع البلاغات، حيث عملت على مدار الساعة لإزالة العوائق، وتأمين الطرق والمرافق العامة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق، وعودة الانسيابية المرورية إلى وضعها الطبيعي.

من جانبه أكد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن سرعة وكفاءة الاستجابة جاءت نتيجة التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما القيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز الشارقة للاتصال، إضافة إلى تعاون الأهالي والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، الأمر الذي أسهم بفاعلية في تسريع التدخل الميداني ورفع مستوى الجاهزية،

لافتاً إلى أن الفرق المختصة تمكنت خلال فترة وجيزة من إعادة المدينة إلى حالتها الطبيعية، حيث جرى تنظيف الشوارع، وإزالة كل المخلفات الناتجة عن تقلبات الطقس، بما يعكس جاهزية البلدية وقدرتها على التعامل السريع مع مختلف الظروف، موضحاً أن سرعة الاستجابة جاءت نتيجة تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة، وجاهزية الإدارات المختصة على مدار الساعة، تنفيذاً للتوجيهات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة.

ودعا اليحيائي أصحاب مواقع الإنشاءات إلى الالتزام بإجراءات السلامة، وتثبيت المواد الإنشائية بصورة محكمة خلال الفترات، التي تشهد تقلبات جوية، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في سرعة الإبلاغ عن البلاغات.