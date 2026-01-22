193 مليون درهم لمشاريع إنسانية وتنموية قدمتها «الفجيرة الخيرية» خلال 3 سنوات

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية تحقيق إنجازات إنسانية وتنموية بارزة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها 193,344,174 درهماً شملت مساعدات مالية وغذائية وتعليمية وصحية ومبادرات تنموية متنوعة، إلى جانب مشاريع مستدامة استهدفت الأسر المحتاجة والمتعففة، والأيتام، والمرضى، وكبار المواطنين، وذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم، إلى جانب برامج رعاية الأيتام، برامج أسهمت في تحسين جودة حياة آلاف الأسر داخل إمارة الفجيرة وخارجها.

وكشف سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت مساعدات إغاثية خارجية طوال الـ3 سنوات الماضية بقيمة تصل إلى حوالي 16,969,303 درهماً دعماً للمتضررين من الحروب والكوارث في كل من لبنان وأفغانستان وغزة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس التزامها بدورها الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مشروع حفظ النعمة واصل حضوره كأحد أهم المبادرات المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 1,245,467 مستفيداً من الوجبات التي تم توزيعها في 45 موقعاً على مستوى الإمارة، مستنداً إلى 161 براداً وثلاجة مخصصة لحفظ الطعام وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة. وفي جانب رعاية الأيتام، بلغ عدد المكفولين 8994 يتيماً، بفضل تعاون الكفلاء وجهود الجمعية في توفير رعاية متكاملة لهذه الفئة.

وأشار أن الجمعية حرصت على الاستثمار في الإنسان من خلال دعم طلبة العلم، إذ استفاد 11,256 طالباً في مختلف المراحل الدراسية والجامعية من المساعدات التعليمية والدورات التدريبية والأجهزة الإلكترونية التي وفرتها الجمعية خلال الأعوام الـ3.

وجاءت هذه المشاريع والمبادرات لتحدث أثراً ملموساً على المستفيدين والمجتمع، إذ أسهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر ووفرت مظلة دعم غذائي وصحي وتعليمي متكامل للشرائح الأكثر احتياجاً، كما أسهمت برامج التمكين في رفع مستوى الاعتماد على الذات لدى الأسر المواطنة المنتجة، وتحسين قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم، هذا التأثير الإيجابي انعكس على تعزيز منظومة التكافل داخل المجتمع بإمارة الفجيرة وضواحيها، وترسيخ قيم العمل الإنساني والتنمية المستدامة.

وأشار الرقباني إلى أن الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة في الجمعية تواصل مشاركتها السنوية في مشروع إفطار صائم، مؤكداً أن هذه المشاركة أثبتت كفاءة عالية وأسهمت في دمج هذه الأسر في الأنشطة المجتمعية وتعزيز ثقتها بقدرتها على تطوير مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المجتمعي. كما رسخت الجمعية نهج الحوكمة والشفافية وحصلت على شهادة ISO 37000:2021 من المعهد البريطاني للمعايير BSI، تأكيداً لالتزامها بأعلى مستويات الجودة والامتثال الإداري.