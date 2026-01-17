بلدية العين ترسّخ قيم التقارب الاجتماعي بـ«رحلة أجيال»

نفذت بلدية مدينة العين، بالتعاون مع فريق ربدان التطوعي، الرحلة الثانية ضمن برنامج «رحلة أجيال» – الموسم الرابع عشر في حديقة الورد بمدينة العين. وتم اختيار حديقة الورد، بهدف تفعيل المرافق الترفيهية في المدينة، وتعزيز الاستفادة منها، وذلك بحضور عدد من كبار المواطنين والمواطنات والمتطوعين.

وقد أضفت الرحلة أجواء ممتعة وتفاعلية، أسهمت في تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم التقارب الاجتماعي، وإتاحة مساحة مشتركة، تجمع كبار المواطنين والشباب في تجربة مجتمعية وأسرية ثرية.

وأشاد عدد من كبار المواطنين والمواطنات باهتمام بلدية مدينة العين، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بتنظيم وإطلاق مثل هذه البرامج والمبادرات، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز منظومة دعم كبار المواطنين، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.