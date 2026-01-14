100 % التحول الرقمي في خدمات بلدية الفجيرة

أكد المهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية حققت إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، حيث وصلت نسبة التحول إلى 100 %، لتصبح جميع الخدمات متاحة عبر القنوات الإلكترونية والذكية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

وقال الأفخم: «نحن في بلدية الفجيرة، نضع التحول الرقمي في صميم استراتيجيتنا، وقد نجحنا في تقديم 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف القنوات، بما يواكب توجهات الحكومة الذكية، ويعزز سهولة الوصول للخدمات».

وأضاف: «إن عام 2025 كان عاملاً حافلاً، حيث شهدت البلدية إقبالاً كبيراً على الخدمات الرقمية، حيث تم إنجاز عدد ضخم من المعاملات إلكترونياً، إلى جانب تسجيل آلاف المتعاملين للاستفادة من هذه الخدمات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في جهودنا للتحول الذكي». وأوضح أن البلدية فعلت خاصية الربط الإلكتروني مع سبع جهات حكومية، بهدف تسهيل الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات.