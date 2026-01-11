الأعراس الجماعية في الفجيرة تسعد 3 آلاف شاب خلال 27 دورة

وتأتي المبادرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
وشهدت الدورة السابعة والعشرون، التي أُقيمت في 21 نوفمبر 2025، مشاركة 200 عريس من أبناء الإمارة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وذلك في قاعة «البيت متوحد» بالفجيرة.
فيما سجلت الدورة السادسة والعشرون عام 2024 مشاركة 170 عريساً، والدورة الخامسة والعشرون في 2023 مشاركة 142 عريساً، بينما شهدت الدورة الرابعة والعشرون في 2022 مشاركة 170 شاباً.
قفزة ملحوظة في الإقبال
وأكد عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي في الفجيرة، أن المبادرة تُعد من أهم المشاريع المجتمعية التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة داعمة لبناء أسر مستقرة، مشيراً إلى أنها تجسد قيم التكاتف المجتمعي، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والأسرة.