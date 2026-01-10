«نادي سيدات الشارقة» يقدم تجربة شتوية متكاملة للأطفال

في أجواء شتوية تنبض بالحيوية والاكتشاف، أطلق نادي سيدات الشارقة مخيمه الشتوي، مقدّماً برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المصممة لاستثمار الإجازة المدرسية وتعزيز مهارات الأطفال والفتيات ضمن بيئة آمنة ومحفّزة.

ويضم المخيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والبدنية، تشمل حصص السباحة، والتزلج على الجليد، والتجديف بالكاياك، والبيلاتيس، إلى جانب أنشطة فنية وإبداعية مثل الحرف اليدوية، والرسم والتلوين، وصناعة الفخار، والفنون الزخرفية، والخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، كما يتضمن المخيم حصص الطبخ والخبز، وأنشطة تفاعلية وجماعية تهدف إلى تعزيز روح التعاون والاستكشاف والعمل الجماعي.

ويستهدف المخيم الأطفال والفتيات واليافعات من عمر 4 إلى 16 عاماً، إضافة إلى الأولاد من عمر 4 إلى 8 سنوات، وقد تجاوز عدد المشاركين سبعين مشاركاً، في ظل مرونة خيارات التسجيل التي تراوح بين يوم واحد وحتى ثلاثة أسابيع، ما يعكس الإقبال اللافت وتنوّع الفئات العمرية المشاركة. وفي لقاء مع ولية الأمر المشاركة غلا طارق، أشارت إلى أن انضمام ابنتها إلى المخيم أسهم في تحفيز مستواها وتنمية مهاراتها، بفضل تنوع الأنشطة المقدمة. وأضافت ولية الأمر المشاركة هدى علاء أن الجوانب التي يقدمها نادي سيدات الشارقة تسهم في تحسين مستوى المشاركين والتعرف إلى مهارات وجوانب جديدة.

وقالت ميادة علي، مساعد برامج مركز كولاج، إن هدف المخيم يتمثل في استثمار وقت المشاركين بشكل إيجابي، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وإبراز قدراتهم.

وأوضحت ميرا هارون، إحدى المشاركات في مخيم الفتيات، أن جوانب المشاركة تحفز وتطوّر وتساعد في الاستفادة والتعرف إلى الزملاء وروح التعاون وكل يوم مشاركة بجوانب جديدة.

ويهدف المخيم الشتوي إلى تقديم برامج متوازنة تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في بناء شخصية الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقل المهارات، ودعم الدمج المجتمعي للأطفال من ذوي الإعاقة ضمن بيئة شاملة تراعي احتياجاتهم المختلفة.

ويأتي تنظيم المخيم في إطار دور نادي سيدات الشارقة كمؤسسة مجتمعية تُعنى بتمكين الأسرة والطفل، وحرصه على تقديم برامج نوعية تسهم في التنمية المتكاملة، انسجاماً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في تعزيز جودة الحياة وبناء جيل واثق ومبدع.

ويُقام المخيم في نادي سيدات الشارقة، وتحديداً في مركز كولاج للمواهب والمجمع الرياضي، حيث توفر المرافق بيئة متخصصة ومجهزة لاحتضان الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما يضمن تجربة منظمة وآمنة للمشاركين طول فترة المخيم.

ويتميّز مخيم الشتاء بنادي سيدات الشارقة بتنفيذه -في جميع فروع النادي المنتشرة بإمارة الشارقة- ما يتيح الفرصة للأطفال واليافعات في مختلف المناطق للاستفادة من تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تعتمد على تنوع المحتوى بين الأنشطة الفنية والحركية والورش التطبيقية، إلى جانب الرحلات والفعاليات التفاعلية.

وقالت آلاء الشناصي، مدير إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة: «نحرص على تنظيم المخيمات الموسمية لتقديم تجربة تعليمية ممتعة ومتوازنة للأطفال والفتيات خلال العطلة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الإبداعية والحركية وتعزيز العمل الجماعي، ضمن بيئة آمنة تراعي أعلى معايير الجودة والإشراف». وأضافت أن المخيم يقدم برنامجاً متنوعاً يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية في فروع النادي الثمانية بالإمارة، انطلاقاً من التزام النادي بخدمة جميع مناطق الشارقة، وتوفير خيارات شاملة ترتقي بتجربة الطفل وتمنحه فرصاً عملية للتعلم والاكتشاف.