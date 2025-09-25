إطلاق مشروع «حي دبي للتنقل الذاتي» متكاملاً مع شبكة المترو

قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن الدورة الـ 4 من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة شهدت الإعلان عن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي يشكّل نقلة نوعية في منظومة المواصلات المستقبلية.

مشيراً إلى أن الحي سيقام في مناطق فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم ست وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي.

وأوضح العوضي أن المشروع سيبدأ تنفيذه تدريجياً اعتباراً من العام المقبل حتى عام 2027، وسيتضمّن تشغيل عبّارات ذاتية القيادة تربط بين محطة مترو الخور وعدد من المحطات الحيوية في دبي هاربور وفستيفال سيتي، إضافة إلى تشغيل حافلات ذاتية القيادة بخطوط متنوعة تخدم المناطق المستهدفة.

وأضاف، أن المشروع سيشهد كذلك تشغيل مركبات الأجرة (الروبو تاكسي) ذاتية القيادة عبر 3 شركات عالمية هي: بايدو، وويرايد، وكوني، مبيناً أن التشغيل التجاري لهذه الخدمة سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل لتكون أولى الخدمات الفعلية التي تدخل حي دبي للتنقل الذكي.

وأكد العوضي أن الهدف من المشروع أن يكون الحي نموذجاً متكاملاً قابلاً للتوسع في مناطق أخرى من الإمارة بشكل تدريجي ومنظم، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تدعم خطة دبي 2040 ضمن مستهدفاتها الرئيسة.

وأفاد العوضي بأن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 460 مليون كيلوغرام بحلول عام 2044، بنسبة خفض تصل إلى 18%، بما يعزز جهود الإمارة في مواجهة تحديات التغير المناخي وتبني حلول النقل الصديقة للبيئة.