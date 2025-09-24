عمر بوشهاب: دبي تتفوق على نيويورك ولندن في مساحة العقار مقابل القيمة

أكد عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكل هاجساً عالمياً، إلا أن دبي تمتلك خططاً عملية وحقيقية للحد من هذه التحديات، من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومؤشرات ذكية تضمن استدامة النمو العقاري.

وأوضح أن المقارنات العالمية تظهر تفوق دبي من حيث القيمة العقارية مقابل التكلفة، فالعقار السكني الذي يمكن شراؤه بمليون درهم في دبي يوفر مساحة أكبر بنسبة 58% مما يحصل عليه المشتري في مدينة نيويورك، وبنسبة 65% مقارنة بلندن، ما يعكس ميزة تنافسية قوية للإمارة على مستوى جودة الحياة وكفاءة الاستثمار.

وأشار بوشهاب إلى أن المؤشر الذكي للإيجارات، الذي أطلقته الدائرة، كشف عن وجود فجوات ملحوظة في أسعار العقارات السكنية، وهو ما أتاح فرصاً متعددة أمام المستثمرين والمقيمين على حد سواء. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على توسيع نطاق هذا المؤشر ليشمل القطاع التجاري، وليكون أكثر شمولية عبر إدراج العقارات المباعة على الخارطة، بما يعزز من الشفافية ويحد من القلق المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات السكان، بما يرسخ م