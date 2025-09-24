عبد العزيز الغرير: رفض الشيخ راشد وضع ضرائب ساهم في انتشار تجارة دبي عالمياً

أكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن رفض المغفور له بإذن الله ، الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، لطلب تجار دبي بفرض ضرائب على المنتجات الواردة أسهم في انتشار تجارة دبي عالمياً، وبين خلال جلسة حوارية حول «فلسفة التجارة الحرة في دبي»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، وبين أن هناك شراكة متكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولا يوجد هناك أي تمييز بينهما، وهذا ما ساهم في نجاح تجارة دبي.

وبين أن كل التجار في دبي حصلوا على ترسية عقود لمشاريعهم، وحتى لو تعثرت بعض الشركات العائلية، فإن القيادة الرشيدة تتدخل لحل الإشكاليات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة أن يستمر القطاع الخاص في دبي. وبين أن الشركات الأجنبية استطاعت أن تنطلق من دبي كسوق دوت كوم، وغيرها، حيث حصلوا على بيئة عمل ومناخ استثماري لم يجدوا مثيلاً له في العالم، ومنها انطلقوا للعالمية وحققوا نجاحات عدة.