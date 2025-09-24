مروان بن غليطة: بلدية دبي تعتمد منهجية موحدة لقياس الأثر والقيمة المضافة لخدماتها

كشف المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن تطوير خدمات المدينة عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخدمات يتجاوز مجرد توفيرها ليصل إلى إحداث أثر ملموس يسهم في إسعاد الناس وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح أن ما وصلت إليه دبي اليوم من مستوى متقدم في الخدمات والبنية التحتية جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل، مؤكداً أن البلدية تعتمد حالياً على منهجية موحدة لقياس الأثر والقيمة المضافة لكل خدمة تقدمها، بما يترجم التوجه العام نحو جعل دبي أكثر صحة وأماناً وسعادة.

وأضاف بن غليطة أن التحول الرقمي أصبح ركناً أساسياً في الخدمات الحكومية، إذ بات بإمكان معظم المتعاملين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة عبر الهواتف الذكية، غير أن اللمسة الإنسانية لا تزال ضرورية في بعض الحالات التي تتطلب تواصلاً مباشراً يضمن تقديم الخدمة بأفضل صورة ويعكس الاهتمام بالناس.

وأشار إلى أن زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، رعاه الله، الميدانية لمختلف مناطق دبي، وحرصه على متابعة احتياجات جميع الفئات، من المواطنين في الأرياف إلى التجار الصغار، تؤكد أن التنمية شاملة ولا تستثني أحداً، وأن الخدمات يجب أن تصل للجميع بنفس المستوى والجودة.

وشدد على أن بلدية دبي جزء من منظومة حكومية متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أن التكامل بين الدوائر والجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، حيث يتم البناء على ما تحقق من إنجازات للارتقاء بالخدمات إلى مستويات جديدة تلبي طموحات القيادة والمجتمع.