أكد المؤلف الأمريكي تود هنري خلال جلسة "كيف تصنع أثراً قيادياً يدوم"، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، يؤمن دائماً أن القائد الحقيقي يصنع قادة، والمؤسسة الحقيقية هي التي تصنع ثقافة تسمح لأفرادها بالنمو. كما أن القائد لهُ دوره الفعال والملهم في إنجاح العمل، ودوره أيضاً في تحفيز الموظفين وتحسين العمل وتغيير مسار النتائج إلى إنجاز أفضل، وتبني روح الفريق الواحد.

وبين أنه على الرغم من تطورات الذكاء الاصطناعي، لا يزال القادة يحتفظون بميزة التخطيط الاستراتيجي، وتجاوز الغموض، وتحفيز الفرق. موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يفقتر إلى القدرة البشرية الكامنة على فهم العواطف والثقافة والفروق الدقيقة. وبالتالي، ستزداد أهمية المهارات الشخصية، كالذكاء العاطفي والتفكير النقدي.

وأوضح المؤلف الأمريكي أن الابتكار في القيادة يمثل فكراً متجدداً ومنهجية عمل حكومي متميز في دبي، وبين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، حرص على تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في دعم رؤى وتوجهات الدولة للمستقبل، بأن تكون الإمارات أكثر الدول ابتكاراً في الجانب القيادي في العالم. مؤكداً أنّ دبي هي فعلياً جوهرة العالم .

وأشاد بالملتقى الذي يجسد وباقتدار الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويكرس نهج سموه الريادي في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير المستدام في مختلف القطاعات. مشيداً بنخبة المتحدثين الذين يثرون الملتقى من خلال تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطّلاع على تجارب قيادية مبتكرة.