تاشا يورك: المرونة أحد أهم أسرار نجاح القادة

أكدت الدكتورة تاشا يورك، الأخصائية والباحثة في علم النفس المؤسسي والمؤلفة الأكثر مبيعاً في صحيفة نيويورك تايمز، أن المرونة تمثل أحد أهم أسرار نجاح القادة، مشيرة إلى أنها ليست مجرد مهارة ثانوية، بل سلاح سري يساعد في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يبدأ القائد بنفسه أولاً؟" والتي عُقدت ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث ألقت الضوء على الدور المحوري للقيادة الواعية في مواجهة الضغوط المتزايدة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئات تتسم بالسرعة والاضطراب وتعدد الرهانات.

وقالت يورك إن المرونة لا تعني مجرد الصمود أمام الأزمات، بل تعني إعادة ابتكار طرق جديدة للتكيف، وتوسيع النظرة إلى إدارة الضغوط بحيث تصبح فرصة للنمو والتميز.

وأشارت إلى أن المرونة تمثل محوراً رئيسياً في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الإيجابية والتفاؤل، وترسيخ المسؤولية المشتركة، وتحويل التحديات إلى فرص.

وأضافت: "لكي ننجح كقادة، يجب أن نتقبل الآخرين ونتعلم كيف نشاركهم هذه القيم والتجارب، فنجاح القائد لا ينفصل عن نجاح الفريق والمجتمع ككل".

وعبرت يورك عن إعجابها بتجربة دبي، مؤكدة أنها تشكل نموذجاً عالمياً في تعزيز الطاقة الإيجابية وتحويلها إلى قوة دافعة للتغيير والابتكار.

وقالت: "على الرغم من الفوضى والضغوط التي قد يشعر بها القادة حول العالم، فإن دبي أثبتت أنه بالإمكان الجمع بين الطموح والمرونة والتفاؤل لبناء مستقبل أفضل".

وتناولت الأخصائية والباحثة في علم النفس المؤسسي في حديثها تحديات بيئات العمل المعاصرة، مشيرة إلى أن نتائج عدد من الدراسات العالمية أظهرت أن نسبة كبيرة من الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي يعانون من ضغوط العمل، وقالت: "القادة الصامدون لا ينتظرون الأزمات، بل يبادرون إلى التغيير الاستباقي، ويعملون على غرس هذه الثقافة في فرقهم ومؤسساتهم لتحقيق النجاح المستدام".