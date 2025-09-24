محمد القرقاوي: تعلمنا من محمد بن راشد أن القيادة مسؤولية وبوصلة ترسم مستقبل دبي

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن القيادة في دولة الإمارات مسؤولية وليست منصباً، وهي تكليف وبوصلة تحدد اتجاه المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وضع رؤية واضحة تقوم على الإنسان وتهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي محمد القرقاوي خلال افتتاح "ملتقى محمد بن راشد للقادة" الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبمشاركة أكثر من 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية.

وأوضح القرقاوي أن هذا اللقاء يمثل حدثاً استثنائياً يجمع كبار المسؤولين إلى جانب القيادات الشابة في جلسة فكرية تعليمية قيادية، تُعزز الفلسفة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن "القيادة ليست لقباً أو موقعاً في السلم الإداري، بل مسؤولية وفكر وفريق عمل واحد". وأضاف: "لقد أخذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمفهوم الفريق إلى مستوى آخر، من نطاق المؤسسات والجهات إلى مستوى مدينة كاملة، فوحّد الجهود وصنع من دبي نموذجاً عالمياً".

وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت ولا تزال أحد أسرار نجاح دبي، قائلاً: "هذه الشراكة القائمة على الثقة والتكامل جعلت من القطاع الخاص الذراع الأوسع في الاقتصاد الوطني، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يحتذى به".

وبيّن معالي محمد القرقاوي أن الملتقى يضم مجالات تخصصية متنوعة تشمل الاقتصاد والاستثمار والمجتمع والتعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والإعلام، وصولاً إلى المدينة المستقبلية، حيث يتشارك القادة الرؤى والخبرات لتسريع العمل وتحقيق رؤية دبي.

وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في الإدارة والقيادة، إضافة إلى مختبرات قيادية تطبيقية لتصميم مبادرات وأفكار نوعية تسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً.

ولفت معاليه إلى أن مدرسة محمد بن راشد في القيادة أثبتت أن الطموح لا سقف له، وأن خدمة الناس أقدس أمانة، وأن الجرأة في اتخاذ القرارات قادرة على صناعة قفزات كبيرة، مشدداً على أن "تحويل التحديات إلى فرص هو مهارة قيادية رسخها سموه في الفكر الإداري بدبي".

وأضاف: "بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحولت الصحراء إلى مدينة عالمية، واليوم أمامنا مسؤولية مضاعفة لنواصل المسيرة ونصنع المستقبل بدلاً من انتظاره".

واختتم القرقاوي كلمته مؤكداً أن الملتقى يمثل بداية مرحلة جديدة لإطلاق أفكار ومبادرات مبتكرة تعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، وقال: "نحن مدينة واحدة بمستقبل واحد، وفريق واحد بروح واحدة ورؤية واحدة".