وزارة الصحة تحذر من لدغات البعوض لتجنب الأمراض المنقولة

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر لدغات البعوض، لما لها من دور في نقل عدد من الأمراض الفيروسية والطفيليات، مؤكدة أهمية تكثيف الإجراءات الوقائية، خصوصاً في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية وتجمعات المياه الراكدة.

وأوضحت الوزارة أن البعوض يتكاثر في أماكن متعددة، من بينها البرك البلاستيكية الدائمة والمؤقتة، وإطارات السيارات، وبراميل وخزانات المياه، والزجاجات وأغطيتها، إضافة إلى المياه الراكدة، وصناديق القمامة، والنوافير.

وبيّنت أن أعراض لدغات البعوض تتفاوت بين خفيفة، مثل تورم الجلد والاحمرار والحكة، وأعراض أشد قد تشمل الحمى، وآلام الجسم، والصداع، والإسهال، وآلام البطن، والغثيان، وفي بعض الحالات تورم اللسان، وصعوبة البلع، وضيق التنفس، ما يستدعي مراجعة الطبيب فوراً.

ودعت الوزارة إلى اتباع خطوات الإسعاف الأولي عند التعرض للدغة، والتي تشمل غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، وتجنب الحكة للحد من خطر العدوى، ووضع كمادات باردة أو كيس ثلج لمدة عشر دقائق لتخفيف التورم والحكة.