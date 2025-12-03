المستشفيات تحتفي بمواليد الساعات الأولى لعيد الاتحاد

استقبل عدد من مستشفيات الدولة مواليد من جنسيات مختلفة في يوم 2 ديسمبر 2025، وعبر الأهالي عن فرحتهم بتزامن قدوم أطفالهم الجدد مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، التاريخ الذي يوافق مناسبة وطنية غالية.

فقد استقبلت سارة سعيد مرشد الغنيمي مولودتها الثانية، تحت إشراف الدكتورة زهرة عدنان القزاز، وذلك في مستشفى رويال – أبوظبي، وأكدت الطبيبة سلامة الأم والمولودة، مشيرة إلى أن الولادة جرت بسلاسة في أجواء طبية مهيأة بكامل جهوزيتها.

كما شهدت أبوظبي ولادة الطفلة ندى الرشيدي، وذلك في مستشفى رويال – مدينة خليفة، وعبرت الأم عن سعادتها بالتجربة قائلة إن الرعاية كانت مميزة وتستحق الإشادة.

وفي دبي ولدت هيما توماس ماثيو طفلها عند الساعة 02:07 صباحاً، وأوضحت الطبيبة أن حالة الأم والطفل مستقرة، مؤكدة أن هذا اليوم حمل طابعاً خاصاً لجميع الفرق الطبية.

كما استقبلت دبي مولوداً آخر، حيث وضعت الأم شيتال فيرما، مولودها الثاني ريان، عند الساعة 12:39 صباحاً، وذلك في مستشفى NMC رويال – مجمع دبي للاستثمار (DIP). وتوجهت الأسرة بالشكر للفريق الطبي، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بأن يحل مولودهم في ذكرى الاتحاد ليكون الاحتفال سنوياً احتفالين.

وفي أبوظبي أيضاً، استقبلت الأم راخي راني، مولودتها الأولى عند الساعة 00:19 في مستشفى NMC التخصصي – أبوظبي، وقدمت الطبيبتان تهانيهما للعائلة مؤكدتين تميز التجربة التي تزامنت مع مناسبة وطنية، فيما قال والد الطفلة إنه يشعر بسعادة كبيرة لكونه أصبح أباً للمرة الأولى، وإن تاريخ ميلاد ابنهما يقترن بمناسبة وطنية غالية على القلوب.