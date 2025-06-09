«صحة دبي» تحدّث معايير عمليات التجميل غير الجراحية

أصدرت هيئة الصحة في دبي نسخة محدّثة من معايير عمليات التجميل غير الجراحية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية التي تقدم هذه الخدمات في الإمارة.

حيث تأتي هذه الخطوة، في إطار التزام الهيئة المستمر بتطوير القطاع الصحي، ورفع مستوى الرعاية الطبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأحدث التطورات التنظيمية.

وتشمل المعايير الجديدة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالمنشآت الصحية التي تقدم خدمات التجميل غير الجراحية، مثل المستشفيات، مراكز الجراحة اليومية، والعيادات الخارجية.

حيث أكدت الهيئة أهمية تصميم المنشآت وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، مع توفير بيئة علاجية آمنة، تضمن راحة المرضى وخصوصيتهم، فضلاً عن توفير غرف علاج مجهزة بشكل مناسب، تتيح استخدام التقنيات الحديثة، مثل أجهزة الليزر بأعلى درجات الأمان.

وفي ما يخص الكوادر الطبية، شددت الهيئة على ضرورة حصول جميع المهنيين العاملين في مجال التجميل غير الجراحي، على تراخيص مهنية سارية، وصادرة من الهيئة، مع التأكيد على الالتزام بنطاق الممارسة المحدد لكل تخصص، كما فرضت المعايير اشتراطات دقيقة، منها التأمين ضد الأخطاء الطبية، وذلك لضمان جاهزية الكوادر لمواجهة أي طارئ طبي، وحماية حقوق المرضى.

وأضافت المعايير الجديدة متطلبات واضحة، تتعلق باستخدام الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يجب أن تخضع جميع الأجهزة لاختبارات دقيقة، للتأكد من سلامتها التشغيلية قبل استخدامها، مع التأكيد على ضرورة توفير تدريب شامل للعاملين على استخدام هذه الأجهزة، خاصة عند تطبيق التقنيات الحديثة، كأجهزة الليزر وتقنيات التقشير الكيميائي.

كما نصت المعايير على الالتزام الصارم بإجراءات التعقيم، لضمان أعلى مستويات السلامة.

ومن الجوانب المهمة التي تناولتها المعايير، التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة من المرضى قبل البدء بأي إجراء تجميلي، على أن يتم شرح طبيعة الإجراءات والمخاطر المحتملة، والبدائل المتاحة بشكل واضح ومفصل، كما حددت متطلبات دقيقة لتوثيق كافة الإجراءات الطبية، والاحتفاظ بسجلات المرضى بسرية تامة، مع آليات فعالة للتعامل مع ملاحظات المرضى، ومتابعة حالاتهم الصحية بعد الإجراء.

تضمنت المعايير الجديدة، تفاصيل دقيقة حول بعض الإجراءات التجميلية غير الجراحية، مثل حقن (البوتوكس)، حيث أوضحت الهيئة أن هذه العمليات يجب أن تتم فقط على أيدي مهنيين صحيين حاصلين على تراخيص مهنية سارية من الهيئة، مع توفر خبرة عملية موثقة في مجال التجميل غير الجراحي.

وأكدت الهيئة أن هذه المعايير نافذة، مع استمرار عملية المراجعة والتحديث المنتظمة، لضمان توافقها مع أحدث المستجدات العلمية والتقنية، حيث يأتي هذا الإجراء في سياق جهود هيئة الصحة في دبي لتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، وجعلها وجهة رائدة عالمياً في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.