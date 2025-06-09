«الإمارات لرعاية وبر الوالدين»: إطلاق برامج ومبادرات للارتقاء بحياة كبار المواطنين

أكد أيمن عبدالله الرضوان، مدير جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في الشارقة، حرص الجمعية على تجسيد رؤية القيادة في تعزيز التلاحم وترسيخ القيم المجتمعية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والفعاليات التي تعكس التزامها في الارتقاء بحياة كبار المواطنين.

وأشار الرضوان إلى تنظيم مبادرات تفاعلية مع العديد من الجهات والمؤسسات المجتمعية الرائدة، بهدف تطوير نمط حياة مستدام لكبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع الإماراتي، إلى جانب عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي الثقافي والتعليمي للأسرة والأجيال القادمة.

وأوضح أن الجمعية بصدد إطلاق عدد من البرامج التي تستهدف الوالدين لا سيما فئة كبار المواطنين بهدف رعايتهم واحتوائهم، ومنها مبادرات تُعنى بالرعاية الصحية بهدف التقليل من خطر الأمراض المزمنة ومضاعفاتها، والتحسين من جودة الصحة النفسية. إضافة إلى مبادرات أخرى تٌعنى بتشجيع أفراد المجتمع للتواصل معهم، مرحباً في الوقت ذاته بالمتطوعين والمتطوعات.

وقال المتحدث: «تعمل الجمعية بتوجيهات القيادة الرشيدة ونهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاهتمام والرعاية وتذليل كافة السبل لخدمة الوالدين، فئة كبار المواطنين، وخلق البرامج التي تؤثر إيجاباً على جودة الحياة لكبار المواطنين وأسرهم وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة».