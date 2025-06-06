«الصحة» تدعو إلى اتباع أنماط غذائية سليمة خلال العيد

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختصون إلى تبني ممارسات صحية متوازنة خلال عيد الأضحى المبارك، مشددين على أهمية الاعتدال في تناول اللحوم والحلويات والمواد النشوية حفاظاً على الصحة، مؤكدين أن المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية تساهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن البيولوجي والذهني.

وحذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الإفراط في تناول حلويات العيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، مشيرة إلى ضرورة استبدال الشوكولاتة العادية بالشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، كما حذرت من الإكثار من تناول الكعك والبسكويت الجاهز لما يحتويانه من نسب عالية من الدهون المتحولة والمشبعة، بالإضافة إلى تجنب الوجبات ذات الأملاح المرتفعة.

ونصحت بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل الكبد والأمعاء.

وعلى صعيد الصحة النفسية، شددت على أهمية تخصيص وقت للراحة واستعادة النشاط والحيوية، مع ممارسة تمارين التأمل واليقظة الذهنية لتحقيق توازن صحي بين العقل والجسم، أما في ما يتعلق بالصحة البدنية فقد شددت على أهمية الحفاظ على النشاط خلال عطلة العيد بطرق بسيطة وممتعة، مثل المشي بعد تناول الطعام، أو ممارسة بعض الأنشطة العائلية، أو الوقوف والتمدد للحد من مخاطر الجلوس لفترات طويلة.

بدورها أكدت الدكتورة رنا الشجاع، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن عيد الأضحى يشهد ارتفاعاً في معدلات مراجعة المرضى بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الإفراط في تناول اللحوم، خصوصاً اللحوم الحمراء والدسمة.

وأوضحت أن من أبرز هذه المشكلات عسر الهضم، الحموضة، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول، التي تشكل خطراً على مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وأضافت الدكتورة الشجاع أن العيد قد يتحول في بعض الحالات إلى سبب لزيارة الطوارئ، مؤكدة أهمية التوازن الغذائي خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن العيد لا يعني تناول اللحوم في كل وجبة، بل يمكن الاستمتاع بأجوائه من خلال تنويع الأطعمة بشكل صحي ومتوازن.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بمتلازمة القولون العصبي أو قرحة المعدة، ومرضى الكبد والمرارة، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً بعد الأكل.

ونصحت بالاكتفاء بوجبة لحم واحدة في اليوم، وتجنب الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون، وعدم تناول اللحوم على معدة فارغة، واستبدال جزء من اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية أو البيضاء، مؤكدة ضرورة مراجعة الطبيب قبل العيد للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقالت لجين خليل المشني، أخصائية التغذية: «إن العادات الغذائية الخاطئة خلال عيد الأضحى لا تقتصر على الإفراط في تناول اللحوم فقط، بل تشمل قلة شرب الماء، وتجاهل الخضراوات، وتكرار الوجبات الدسمة خلال اليوم».

وأوضحت أن هذه الممارسات تؤدي إلى إجهاد الجهاز الهضمي، وتراكم الدهون، والشعور بالخمول والانتفاخ، مضيفة أن الجسم يحتاج بعد تناول وجبة غنية بالدهون إلى وقت للهضم وحركة خفيفة مثل المشي، وليس إلى المزيد من الطعام.

وأكدت أهمية الاعتدال في تناول الطعام، وتضمين الخضار الورقية والألياف في الوجبات، والابتعاد عن الأطعمة المقلية للحفاظ على الصحة والاستمتاع بالعيد دون آثار سلبية.

ونصحت بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، وتناول طبق سلطة أو خضراوات مع كل وجبة، والتقليل من الحلويات والمشروبات الغازية بعد الطعام، وممارسة المشي لمدة 20 دقيقة بعد الوجبة، واستبدال الشاي الثقيل بعد الطعام بشاي الأعشاب مثل النعناع أو الزنجبيل.