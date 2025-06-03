4000 حالة إصابة استقبلتها «شخبوط الطبية» خلال 4 سنوات

أكد الدكتور أحمد الصيعري، رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الإصابات، المدير الطبي لبرنامج الإصابات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المستشفى نجح في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمصابين جراء حوادث السقوط أو الحوادث المرورية وغيرها، وخفض نسبة الوفيات الناتجة عنها بمعدل 33%.

وأوضح أن المستشفى اعتمد قبل أربع سنوات استراتيجية فعّالة لخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، تضمنت تعزيز منظومة المعدات والأجهزة الطبية.

واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، في خطوة تعكس سعي دولة الإمارات المستمر لتوفير مستشفيات متقدمة مدعومة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، الأمر الذي ساهم في تحسين نتائج العلاج وزيادة فرص الشفاء للمرضى.

واستعرض الدكتور الصيعري أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية استطاعت تطبيق 92% من متطلبات الاعتماد كمركز إصابات من المستوى الأول، وفقاً لمعايير كلية الجراحين الأمريكية، والتي تتضمن 115 معياراً، متوقعاً الوصول إلى نسبة 100% قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات السريرية إدخال تقنية نقل «وحدة الدم الكاملة» بدلاً من نقل مكونات الدم بشكل منفصل، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتسهم بشكل كبير في تحسين فرص نجاة المصابين بإصابات بليغة.

موضحاً أن الآلية السابقة كانت تعتمد على مراحل متعددة، يتم في كل منها نقل نوع محدد من مكونات الدم، ككريات الدم الحمراء والبلازما وصفائح الدم، بشكل منفصل.

وأضاف إن المستشفى استقبل خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب 4,000 حالة إصابة متوسطة إلى بليغة، من بينها 506 حالات لأطفال، تم التعامل معها باحترافية عالية، ما ساهم في تحقيق نسب شفاء تجاوزت المعدلات العالمية، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق الدكتور الصيعري إلى اعتماد المستشفى آلية لخفض مدة الإقامة في أقسام العناية المركزة بنسبة 40%، مشيراً إلى أن الإقامة الطويلة تعد من العوامل الرئيسة في ارتفاع خطر الإصابة بالالتهابات، فضلاً عن تأثيرها السلبي في الصحة النفسية للمريض.

وأطلق الفريق الطبي في المستشفى عدة مبادرات توعوية، أبرزها حملة «أوقف النزيف»، كما تم تقديم أكثر من 2,400 محاضرة وبحث علمي خلال العامين الماضيين، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز نشر المعرفة.