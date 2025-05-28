«شخبوط الطبية» توسع خدمات علاج إصابات الحروق 50 %

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي عن وجود مشروع توسّع كبير في المركز المتخصص بعلاج الحروق وتشوهاتها، بواقع زيادة تتجاوز 50 %، مشيرة إلى أن هذه التوسعة ستساهم في تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي، كوجهة رئيسة في مجال تقدير الرعاية الشاملة في علاج الحروق وإعادة التأهيل.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لـ «البيان»، أن الفترة الحالية ستشهد دخول تقنيات حديثة ومتطورة تعمل على علاج وتجميل المناطق التي تعرضت إلى حروق والتشوهات الناتجة عنها، وإعادة الجلد المحترق إلى وضعة السابق، موضحاً بأن نسبة الشفاء تختلف من حالة إلى أخرى، إلا أنها قد تصل في حالات معينة إلى نسبة 100 %، وبالتالي عودة المصاب إلى حياته الطبيعية.

وبيّن بأن توسعة، ستشمل خدمات التأهيل والعمليات التجميلية التي تُساعد المرضى على استعادة مظهرهم الطبيعي وتحقيق تعافٍ نفسي وجسدي متكامل، مشيداً بالنجاحات التي حققتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، في هذا المجال والتي تعود إلى الشراكات المثمرة والدعم المستمر من الجهات المعنية، ما مكن المدينة من الوصول إلى مستويات عالمية في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف: «استطعنا من خلال حزمة البرامج التي نقدمها في مساعدة العديد من المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية في وقت قياسي، وهو إنجاز نعتز به»، موضحاً بأن الأجهزة والتقنيات الموجودة حالياً أو المزمع إدخالها، تتيح فرصاً أكبر للتعافي الشامل، بغض النظر عن درجة الإصابة، وقد ساعدت بالفعل حالات عديدة على التعافي بنسبة كاملة، في حين تختلف نسب الشفاء بحسب الحالة، لكنها تسير دوماً في اتجاه إيجابي بفضل التطور الطبي المستمر.

وأشار الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى حرص المدينة على نقل هذه الخبرات المتراكمة على مدار السنوات الماضية إلى عدد أكبر من العاملين في القطاع الصحي، سواء داخل دولة الإمارات أو من خارجها، عبر تبادل المعرفة والشراكات المستمرة.

وشدد على أهمية دور مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دعم السياحة العلاجية في الإمارات، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لا تخدم فقط المرضى داخل الدولة، بل تمتد لتشمل المرضى من مختلف دول المنطقة والعالم.