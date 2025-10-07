«صحة دبي» تقدم جهازاً تفاعلياً يعزز الوعي بأصحاب الهمم

استعرضت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في سابقة هي الأولى من نوعها، جهازاً مبتكراً يحمل اسم «العالم كما أرى»، وهو عبارة عن قبة تفاعلية متطورة تُحاكي تجربة الحياة اليومية لثلاث فئات من أصحاب الهمم، هم: المصابون بطيف التوحد، والفصام، وفرط الحركة.

وأوضحت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف المجتمعي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أن هذا الجهاز يهدف إلى تعريف الزوار والمعنيين بتفاصيل الحياة من منظور هذه الفئات، وإبراز التحديات النفسية والسلوكية والحسية التي يعيشونها في محيطهم، بما يسهم في تعزيز التعاطف معهم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

وقالت إن القبة تتيح للزوار خوض تجربة واقعية تحاكي ما يشعر به أصحاب الهمم في مواقف الحياة اليومية، مثل التعامل مع الضوضاء أو المثيرات البصرية، في إطار توعوي يدمج التقنيات الحديثة بالرسائل الإنسانية.

وأضافت العوضي أن هذا الابتكار يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن «التجربة تتيح للزائر فرصة نادرة ليرى العالم بعيون مختلفة، ويدرك ما يواجهه أصحاب الهمم من تحديات يومية، بما يعزز ثقافة التقبل والتعاطف ويقوي روابط التماسك الإنساني في المجتمع».