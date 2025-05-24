«الصحة» تحث على الالتزام بالإجراءات خلال موسم الأضاحي

شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والنظافة العامة خلال أداء شعيرة الأضحية، التي تمثل أحد أركان الإسلام، مؤكدة أن اتباع الممارسات الصحية السليمة قبل الذبح وفي أثنائه وبعده يسهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض والعدوى، خصوصاً الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

كما شددت الوزارة على ضرورة شراء الأضحية من أماكن معتمدة ورسمية تضمن سلامة الحيوان وخلوه من الأمراض، كما نوهت بأهمية اختيار المسالخ المرخصة والمجهزة وفق معايير السلامة الصحية التي تقي من أخطار انتقال العدوى، محذرة من الذبح العشوائي في المنازل أو المزارع، لما قد يترتب عليه من تلوث اللحوم وانتشار الجراثيم.

وفيما يتعلق بالتدابير أثناء الذبح، نوهت الوزارة بضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية، ومنها القفازات والكمامة ونظارات الحماية، مع التقليل من الاتصال المباشر مع الحيوانات، كما أكدت أهمية عدم لمس الأضحية في حال وجود جروح على اليدين أو الجسم لتفادي أي أخطار صحية.

وأشارت إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعها بعد الانتهاء من الذبح، وأبرزها استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة لتجنب التلوث وانتقال الجراثيم، وارتداء القفازات أثناء حمل وتقطيع اللحوم.

كما دعت إلى تنظيف جميع الأدوات والأسطح المستخدمة بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص الصحي من المخلفات في أكياس مغلقة ورميها في الحاويات المخصصة للنفايات، وشددت الوزارة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، والتأكد من طهي اللحوم بشكل كامل قبل تناولها لضمان قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة مراقبة ظهور أي أعراض مرضية خلال أسبوعين من ذبح الأضحية أو التعامل مع لحومها، وضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مركز صحي في حال ظهور أي مجموعة من الأعراض، منها حمى شديدة، ونزيف غير معتاد (تحت الجلد أو من الفم أو الأنف)، وشعور بالإرهاق وآلام في العضلات، والغثيان أو التقيؤ أو الإسهال، مع إبلاغ الطبيب بتاريخ التعرض للحيوان، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم.