دليل توعوي للإنفلونزا يؤكد أهمية اللقاح وسيلة وقاية فعالة

موضحاً أن اللقاح يُعطى على شكل جرعة معطلة من الفيروس عبر الحقن في الذراع، ويمكن لجميع الأفراد ابتداء من عمر ستة أشهر الحصول عليه، مؤكداً أهمية إعطائه للفئات المعرضة لمضاعفات أشد، مثل الحوامل في جميع مراحل الحمل، والأطفال حتى سن الخامسة، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والحجاج، والعاملين في القطاع الصحي.
ورغم أن معظم الحالات تتعافى خلال أسبوع واحد دون تدخل طبي، فإن المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى، لاسيما لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال دون الخامسة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.
وتتراوح فترة حضانة الفيروس ما بين يومين وأربعة أيام، وينتقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو الكلام المباشر مع المصاب، كما يمكن أن ينتقل بطرق غير مباشرة عبر ملامسة الأسطح أو الأيدي الملوثة ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً الحمى، والسعال، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والتعب العام، إضافة إلى التهاب الحلق وسيلان الأنف، فيما قد يصاب الأطفال الصغار بالغثيان أو القيء والإسهال.