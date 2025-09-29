مؤتمر «جمعية الأورام» يوصي بتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان

اختتم المؤتمر السنوي السادس لجمعية الإمارات للأورام فعالياته، بحضور أكثر من 700 من قادة الطب والبحث العلمي، بتوصيات مهمة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في تشخيص السرطان ورصد مسار المرض.

ودعا المشاركون إلى توسيع نطاق الاختبارات الجينية والجزيئية، واعتماد تقنيات التشخيص المبكر غير الجراحي، مثل اختبارات الدم السائلة، للانتقال إلى الطب الشخصي الدقيق.

وشدد المؤتمر على ضرورة تجهيز المراكز الإقليمية وتدريب الكوادر، والاستثمار في البحوث السريرية المحلية والإقليمية، لتعكس الخصائص السكانية للمنطقة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتسريع وصول أحدث العلاجات إلى المرضى.

وناقش المؤتمر تطورات مهمة في التكنولوجيا الطبية، منها التشخيص الجزيئي باستخدام الحمض النووي المتداول، وتقنية مضخة التسريب الشرياني الكبدي لعلاج أورام الكبد، ما يعزز السيطرة الموضعية ويمنح المرضى فرص علاجية جديدة.