لقاح الإنفلونزا مجاناً للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الوطنية السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية للعام الـ 10 على التوالي تحت شعار «حصن نفسك احمِ مجتمعك»، مستهدفة بشكل أساسي الفئات الأكثر عرضة للمرض وهم كبار المواطنين والمصابون بحالات مرضية مزمنة والحوامل، وأصحاب الهمم والأطفال دون سن الـ 5، وتستمر حتى مارس المقبل.

وأعلنت الجهات الصحية على مستوى الدولة، توفير اللقاح مجاناً لبعض الفئات وتشمل المواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وذوي الأمراض المزمنة.

فيما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة أسهمت على مدار 10 سنوات في رفع نسبة التوعية، وتقليل الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية من قِبل المراجعين، وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في دبي بالتعاون مع الشركاء مثل مركز أبوظبي للصحة العامة بدائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية وهيئة الشارقة الصحية.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من انتشار الأمراض الموسمية، وبين أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق التغطية بالتطعيم، وتطوير جاهزية النظام الصحي.

مشيراً إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال ويُوصى به سنوياً للحد من انتشار العدوى وتقليل المضاعفات، خاصة للفئات الأكثر عرضة، ولاسيما العاملين الصحيين لحماية أنفسهم والمرضى.

ولفت إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الصحية وتكامل الأدوار في تنفيذ الحملة على مستوى الدولة، لتطوير منظومة الصحة العامة من خلال تعزيز الترصد الوبائي وتكامل الخدمات الوقائية ورفع كفاءة العاملين الصحيين، بما يضمن جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات الموسمية والطارئة. كما لفت لإشراك المجتمع في جهود الوقاية وتفعيل الشراكات بين الجهات الصحية والمؤسسات المجتمعية لترسيخ ثقافة صحية مستدامة.

من جانبها أكدت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تعزيز التوعية بأهمية التطعيم على مدار 10 سنوات أسهم في زيادة عدد الراغبين في الحصول عليه، مشيرة إلى أن ذلك أسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل عدد المراجعين، لاسيما من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات شديدة الخطورة.

وقالت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن الجهود الوقائية تنفذ ضمن منظومة وطنية متكاملة تغطي جميع المنشآت الصحية بما يضمن وصول الخدمات الوقائية إلى كل فرد من أفراد المجتمع.

مؤكدة أن الحملة تضع في صميم أولوياتها رفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض الموسمية، واتباع العادات الوقائية السليمة، وتشجيع الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار المواطنين والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة على المبادرة بتلقي التطعيم، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية صحتهم، لافتة إلى أن اللقاح مجاني للمواطنين وبالنسبة للمقيمين حسب التغطيات التأمينية المشمولين بها.

وأوضحت الدكتورة عائشة البسطي، رئيس طب الأسرة في دبي الصحية، أن دبي الصحية تتيح اللقاح من خلال شبكة المؤسسات الصحية التابعة لها والتي تتمثل في 32 مركزاً ومستشفى، تنقسم إلى 6 مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، مؤكدة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً كإجراء وقائي فعّال خاصة للفئات الأكثر عرضة للمرض.