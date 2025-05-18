«عجمان التطوعي» يحتفي بيوم التمريض بتكريم 70 ممرضاً

احتفى فريق عجمان التطوعي بيوم التمريض العالمي، حيث كرم 70 ممرضاً وممرضة، تقديراً لجهودهم التي تعتبر أحد المقومات الرئيسية لنجاح قطاع الرعاية الصحية.

وقال محمد حمد الكتبي، مؤسس ورئيس الفريق: «حرصنا كفريق عجمان التطوعي على الاحتفاء بيوم التمريض العالمي، حيث يسهم قطاع التمريض بلا شك في ازدهار المجتمعات، وله دور رئيسي في إنقاذ حياة الناس وتحسين صحتهم، لذا تؤدي مهنة التمريض دوراً حيوياً في القطاع وتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة».

وأكدد عدد من الممرضين والممرضات أنهم يفتخرون بعملهم في هذه المهنة الإنسانية، حيث تتجلى عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتشجيعهم على المزيد من العطاء والتفاني والبذل بكل إخلاص، لما في هذه المهنة من خصوصية ورسالة سامية.