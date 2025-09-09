انطلاق فعاليات معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية في دبي

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس، فعاليات النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية، بمشاركة أكثر من 5,000 من قادة الرعاية الصحية وصنّاع القرار، و300 عارض يمثلون 30 دولة، و200 متحدث عالمي.

افتتح المعرض الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حيث قام بجولة في المنصات المخصصة للابتكارات الرقمية، واطلع على أحدث ما تقدمه الشركات من حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، والأمن السيبراني، والرعاية الافتراضية، وتحليل البيانات الضخمة.

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي أن الحدث يعكس التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا الصحية الرقمية، وأثرها في تحسين جودة الخدمات والنتائج العلاجية، مشيراً إلى أن دعم الهيئة لهذه الفعالية، يعزز التزامها بإنشاء بنية تحتية صحية رقمية متقدمة، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي.

من جانبه، افتتح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات منصة «وورلد إكس»، التي تعرض دراسات حالة عالمية، وتستشرف مستقبل الأنظمة التنظيمية، وتبرز دور منطقة الشرق الأوسط مركزاً متنامياً للابتكار الصحي.

ويناقش المعرض مستقبل الرعاية الصحية الرقمية عبر 3 منصات رئيسة: وورلد إكس، فيوتشر إكس، وإكسليريت، ويتحدث فيه نخبة من المشاركين، منهم سام شاه مدير إدارة بيانات الرعاية الصحية في مشروع «نيوم» السعودي، ورينيتا داس من «فروست آند سوليفان»، والدكتورة ميريام فرنانديز مارتن من «أمازون ويب سيرفيسز»، والدكتور ديفيد ريو من «مايكروسوفت».

9 مشاريع ابتكارية

وخلال المعرض، استعرضت هند ماجد العبار مدير إدارة التمكين والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، 9 مشاريع ابتكارية رائدة، يجري تنفيذها، مشيرة إلى إطلاق ساعة ذكية متطورة لقياس ضغط الدم، صممت لتكون بديلاً عملياً للأجهزة التقليدية، وتتميز بسهولة الاستخدام والدقة العالية.

وأضافت أن المؤسسة طورت كذلك ساعة ذكية أخرى، قادرة على رصد المؤشرات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب والنبض، وإطلاق تنبيه فوري عند ظهور أي مؤشرات غير طبيعية.

وكشفت أن مشروع «وحدة العناية المركزة الافتراضية»، يمثل نقلة نوعية في رعاية المرضى، حيث جرى تطبيقه في مستشفى الجليلة للأطفال، لمتابعة عشر حالات في الوقت ذاته عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يحلل الوضعيات وملامح الوجه، وأي تغيرات مفاجئة على المريض، ثم يرسل تنبيهاً فورياً إلى وحدة المراقبة الخارجية،.

وأضافت أن مشروع «توثيق السجلات الطبية»، يرفع عن الأطباء والمرضى عبء تسجيل البيانات، من خلال تحليل الحوار الذي يدور أثناء الكشف الطبي، واستخلاص المعلومات الأساسية، وتوثيقها بشكل دقيق، إلى جانب تزويد الطبيب بسجل متكامل، في حال وجود تاريخ مرضي.

وأشارت إلى أن قائمة الابتكارات شملت أيضاً العلاج بالواقع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة «سلامة»، إلى جانب كشك التبرعات الذكي لمؤسسة الجليلة، ونظام المراقبة عن بُعد للمصابين بالأمراض المزمنة.