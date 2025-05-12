الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 مايو من كل عام، حيث تحظى المهنة بدعم القيادة الرشيدة وحرصها التام والمستمر على أن تكون في تطور دائم من خلال المبادرات وتوفير البرامج والتدريب التي ترتقي بالعاملين في القطاع؛ نظراً لدورهم الكبير والإنساني في تقليل معاناة المرضى وتخفيف آلامهم، في إطار الحرص على جودة الرعاية التي يتلقاها المرضى، وغرس ثقافة الرعاية المثلى التي تضع المريض دائماً في المقام الأول.

وأكدت نخبة من المتخصصات والممرضات العاملات بقطاع التمريض في الدولة أن مهنة التمريض من المهن الإنسانية والجليلة المهمة، حيث قالت الدكتورة روى عبدالرحمن بامدهف، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى الشيخ خليفة للنساء والأطفال، إن قطاع التمريض يسهم في ازدهار المجتمعات، وله دور رئيسي في إنقاذ حياة الناس وتحسين صحتهم، لذا تؤدي مهنة التمريض دوراً حيوياً في القطاع وتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة.

وأعربت عن أملها في المزيد من الاستثمار في القوى العاملة التمريضية لتعزيز جودة الخدمات الصحية على مستوى العالم، والتركيز على جهود الكوادر التمريضية ودورها الجوهري في توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى وأفراد المجتمع. وأردفت قائلةً: كوادر التمريض تعتبر أحد المقومات الرئيسية لنجاح قطاع الرعاية الصحية، وتبدي في عملها يومياً أنبل قيم التعاطف والرعاية، وتجعل تجربة المرضى أكثر يسراً وراحة في قطاع الرعاية الصحية.

مهنة إنسانية

وقالت رندة محمد اللطايفة، ممرضة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال: «أفتخر كثيراً بعملي في هذه المهنة الإنسانية، حيث تتجلى عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقي وتشجيعي على المزيد من العطاء والتفاني والبذل بكل إخلاص، لما في هذه المهنة من خصوصية ورسالة سامية».

وأضافت: «تتميز الإمارات بقيادة استثنائية تولي قطاع التمريض اهتماماً كبيراً، ويتجلى ذلك في التوجيهات السامية بإنشاء وتأسيس المعاهد والكليات المتخصصة بتدريس التمريض وتأهيل الكوادر التمريضية».

وأكدت سارة حمود الشملي، ممرض مسجل، أن مهنة التمريض تعد إنسانية بمعنى الكلمة، لأنها ترتبط فعلياً بصحة الإنسان وعافيته، فالممرض أو الممرضة على حد سواء يؤديان دوراً إنسانياً في كافة المراحل العلاجية.

وأضافت: «يلتزم قطاع التمريض ويتفانى في كافة المجتمعات، وهذا في حد ذاته يبعث الأمل والبهجة والراحة في نفوس المرضى، ويجعل من امتهان الرعاية الصحية هدفاً نبيلاً بكل المقاييس».

وأشارت رائدة حمد أبو طافش، ممرضة وقابلة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إلى أنه في كل مرة تنتهي من إتمام مهامها والمسؤوليات الموكلة إليها في المستشفى الذي تعمل به تشعر أنها قدمت عملاً إنسانياً تهدف من خلاله إلى تخفيف آلام المرضى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وأضافت: «هناك كلمات جميلة أستشعرها في نفسي دائماً، بأنه خلف كل رحلة شفاء ناجحة من المرض هناك جندي مجهول من كوادر التمريض يبدي أنبل قيم التفاني والعطاء لتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية للمريض».

وتفتخر مروة محمد جابر، ممرضة وقابلة قانونية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أنها تعمل في قطاع يلقى كل الدعم من القيادة الرشيدة بشكل استثنائي، وهذا يحفزها هي وغيرها من زميلات المهنة على تحقيق التميز في عملهن، والحرص على الارتقاء بوظيفة التمريض. وأكدت أنه لا تخلو مهنة التمريض من التحديات، إلا أنها تمنح فرصاً ثمينة للتطور والنمو وتحقيق الإنجازات، وتمثل كوادر التمريض عموماً أحد المرتكزات الأساسية لنجاح قطاع الرعاية الصحية.

فخر واعتزاز

واحتفالاً بالمناسبة أعرب مكتب «فخر الوطن» عن فخره واعتزازه بالدور الاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات وتعزيز استدامتها.

وأكد أن العاملين في مهنة التمريض يمثلون القلب النابض للأنظمة الصحية، وأن جهودهم المتواصلة تسهم ليس فقط في تحسين جودة الحياة، بل أيضاً في تعزيز الاقتصادات من خلال رعاية المجتمعات والنهوض بالصحة العامة.

وجدّد مكتب «فخر الوطن» دعمه الراسخ لكافة العاملين في خط الدفاع الأول، معرباً عن تقديره العميق لرسالتهم الإنسانية النبيلة التي تتجلّى كل يوم في رعاية المرضى، وبث الأمل، وإحداث فرق حقيقي في حياة الأفراد. وأشاد مكتب «فخر الوطن» بالعاملين في مهنة التمريض، الذين يشكلون حجر الأساس في بناء مستقبل صحي ومستدام، مؤكداً أن رعاية هذه الفئة ودعمها مسؤولية وطنية وإنسانية تجسد أسمى معاني التقدير والعرفان.