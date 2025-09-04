«إرادة» يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من منتسبي البرنامج العلاجي والتأهيلي

احتفل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة التاسعة من منتسبي البرنامج العلاجي والتأهيلي، وذلك بعد استكمال 29 مريضاً من أصل 66 من المرضى الذين التحقوا بالبرنامج علاجهم.

وتضمن برنامج العلاج والتأهيل، الذي تراوحت مدته ما بين خمسة إلى ستة أشهر، مجموعة متنوعة من البرامج العلاجية المخصصة لأصحاب الإرادة من مرضى الإدمان في العيادات الداخلية والخارجية، شملت العلاج النفسي والعلاج التعويضي، بالإضافة إلى برامج تأهيلية مكثفة.

وأثنى عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي للمركز، على الإنجازات التي حققها المركز منذ افتتاحه في علاج وتأهيل المرضى، حيث يقع على عاتقه إعداد برامج علاجية فعالة تضمن استدامة رحلة التعافي لأصحاب الإرادة.

وأفاد: «إن البرنامج العلاجي والتأهيلي شمل جلسات جماعية وفردية وأسرية مكثفة لجميع الملتحقين في البرنامج بالإضافة للبرامج والأنشطة الأخرى، حيث يتم رسم الخطة العلاجية لكل مريض بحسب احتياجه وحالته، بما يضمن استمرارهم بالعلاج ونجاحهم في رحلتهم نحو التعافي».

وأشادت علياء المعمري، مدير إدارة التأهيل بالإنابة، بجهود أصحاب الإرادة في الالتزام بالبرنامج العلاجي وتعاون أسرهم خلال رحلة العلاج وتشجيعهم على الاستمرار في التعافي بتطبيق جميع المهارات التي تم التدرب عليها خلال فترة البرنامج بالإضافة لمساعدة المختصين لتلقي الدعم لمواجهة أي تحديات تواجههم في طريق التعافي.

ولفتت إلى أن البرنامج العلاجي والتأهيلي للمركز سيستمر بتأهيل مجموعة من المنتسبين إليه من أصحاب الإرادة وتخريجهم كل أربعة أشهر على مدار العام بعد إتمامهم للبرنامج العلاجي الداخلي (إزالة السمية والتأهيل المكثف).