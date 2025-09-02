«صحة دبي» تدعو للمشاركة في جائزة التميز النووي والإشعاعي

تشجيع المؤسسات والأفراد على الابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة

دعت هيئة الصحة في دبي كل المنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها إلى المشاركة في جائزة التميز النووي والإشعاعي، الرامية إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية والإشعاعية في القطاع الصحي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتتضمن الجائزة عدداً من الفئات التي تتيح للمنشآت الصحية وأطقمها الترشح والمشاركة وفق المعايير المحددة من الجهة المنظمة، وقد لفتت الهيئة إلى أهمية الاطلاع على تفاصيل الجائزة والتسجيل، والتقدم للترشح في الفئات المناسبة، وذلك ضمن المدة الزمنية المحددة للتسجيل

وأكدت أن المشاركة في هذه الجائزة ستسهم في إبراز إنجازات القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما ستعكس التزام الجهات الدائم بالجودة والتميز.

وتشمل الجائزة فئة الأفراد وتندرج تحتها فئتي المهني وفئة أفضل بحث علمي وأفضل قائد مستقبل للفئة العمرية من عمر 19 - 35، وضمن فئة المؤسسات فئة أفضل مشروع أو مبادرة وفئة أفضل ابتكار.

وتتماشى أهداف الجائزة مع مبادرة رؤية الإمارات 2031، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات الحيوية للأفراد والمؤسسات التي تركت بصمة مميزة في تعزيز التميز والابتكار والأمان والريادة في مجالات مثل الطب والصناعة والبحث والطاقة النووية والخدمات الرقابية.