302.9 ألف فحص بيطري في مزارع وعزب دبي خلال 2024

أنجز قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي ضمن جهوده للحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات 302,916 فحصاً وإجراء وقائياً وعلاجياً في المزارع والعزب المنتشرة بإمارة دبي خلال عام 2024.

وذلك ضمن خطة سنوية دقيقة تشمل التطعيمات والتحصينات، بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة الصحة العامة، وتوفير الوقاية الاستباقية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة سكان الإمارة.

وأوضحت بلدية دبي أن القسم يعمل من خلال 3 عيادات رئيسية موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، هي: عيادة الخوانيج، وعيادة الليسيلي، وعيادة حتا، مدعومة بفريق مكوَّن من 80 موظفاً من الأطباء البيطريين والفنيين والأخصائيين.

كما يقدم القسم مجموعة كبيرة من الخدمات البيطرية، منها معالجة المواشي، وتحصين وتسجيل الحيوانات الأليفة، وإصدار الشهادات الصحية، وبرنامج تبني الحيوانات.

إلى جانب ذلك، يدير القسم مأوى متكاملاً للحيوانات الضالة، ويشرف على برنامج عالمي لتعقيم القطط السائبة وإعادتها إلى بيئتها الأصلية «TNR».

وذكرت بلدية دبي أن القسم إلى جانب الخدمات العلاجية، ينفذ برامج تحصين وتطعيم سنوية معتمدة تشمل مختلف أنواع الحيوانات والطيور، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة، وضمان الالتزام بالمعايير البيطرية المعتمدة محلياً ودولياً.

ويبرز التزام القسم بالرفق بالحيوان من خلال وحدة متخصصة تُعنى بصحة الحيوانات ورفاهيتها، ويشرف على تنفيذ برامج رعاية الحيوان بمعايير الرفق بالحيوان بالبلدية فريق بيطري مختص تقنياً ومدرب جيداً على استخدام المعرفة والمهارات العلمية لحماية صحة الحيوان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، والوقاية من معاناة الحيوانات وتخفيفها، والحفاظ على الموارد الحيوانية.