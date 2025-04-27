الإمارات سبّاقة في استخدام أحدث عقاقير علاج «اللوكيميا» بنسبة شفاء 96 %

أكد الدكتور زين العابدين، رئيس مؤتمر الإمارات السابع لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، أن الإمارات تعد من الدول السبّاقة في استخدام احدث العقاقير العلاجية لعلاج أمراض السرطان، مشيراً إلى أن الدولة شرعت في استخدام عقار BLINCYTO، الذي يسهم في رفع نسبة الشفاء من مرض «اللوكيميا» الحادة إلى 96 %.

وأفاد بأن العقار الجديد تم تصنيعه في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قبل 10 أشهر، وبعد ذلك بقليل تم توفيره في الدولة حرصاً منها على اعتماد وتوفير أحدث العلاجات، ضمن منظومتها الصحية المتطورة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، الذي يعقد لمدة يومين، بحضور أكثر من 700 شخص من الأطباء والمتخصصين في مجال الأورام والباحثين والعاملين في القطاع الطبي من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث يعد المؤتمر منصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات في تشخيص وعلاج سرطانات الأطفال واضطرابات الدم.

وأشار الدكتور زين العابدين إلى أن العلاج مرتفع التكلفة إلا أن تغطيته تتم من قبل التأمين الصحي، ويتم توفيره عبر 3 مستشفيات في الدولة، هي: توام في العين، ومعهد برجيل لعلاج الأورام في أبوظبي، والمستشفى الأمريكي بدبي، لافتاً إلى أن عقار (BLINCYTO blinatumomab) يتم إعطاؤه للمريض عن طريق الحقن، ويسهم في رفع نسب الشفاء بنسبة 96 %.

ويُركز المؤتمر هذا العام على مساري أمراض الدم والأورام وطب الأطفال العام، وأهم الممارسات السريرية المتقدمة، وأحدث الأبحاث، والعلاجات الناشئة في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال، حيث يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن سرطانات الأطفال، وتقديم التوجيه لأطباء الأطفال حول إحالة الحالات إلى خبراء متخصصين.

وتُشارك في المؤتمر 22 دولة، أبرزها السعودية والعراق وقطر وسوريا وسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية والهند وإسبانيا وأوغندا، ويوفر المؤتمر 8 جلسات علمية، تتضمن 60 ندوة متخصصة، و87 متحدثاً، و40 ملصقاً بحثياً محكماً، حيث تمثل هذه الأبحاث مشاركات من 13 دولة، كما تُبرز هذه الأبحاث دور المؤتمر منصة حيوية للتعلم والتواصل، والنهوض برعاية سرطان الأطفال.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى علي عيسى محمد الريامي، الرئيسة المشاركة للمؤتمر، استشارية أمراض الدم والأورام في مستشفى توام: «ستسهم التعاونات والشراكات التي أُقيمت على هامش المؤتمر في الارتقاء بالمعايير السريرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المُنقذة للحياة في جميع أنحاء مناطقنا الجغرافية المشتركة».

وتشارك في هذا الحدث 6 مستشفيات دولية رئيسية للسرطان، منها مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وجامعة شيكاغو، ومستشفى الأطفال الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشفى سينسيناتي للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعله منصة حيوية للتعلم والتواصل، والنهوض برعاية سرطان الأطفال في المنطقة.