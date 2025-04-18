50 جلسة بمؤتمر الأمراض النادرة تستعرض العلاجات الجديدة

انطلقت، أمس في أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة 2025، الذي يعقد على مدار 4 أيام، بحضور أكثر من 1500 شخص، ومشاركة أكثر من 160 متحدثاً متخصصين في أمراض الجينات والأمراض النادرة منهم 55 خبيراً دولياً من 24 دولة، لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأمراض النادرة وعلاجها وأبحاثها.

وشهدت جلسات اليوم الأول مناقشة العديد من الملفات منها العلاجات الجديدة، ومستجدات التشخيص، والعلاج الجيني والخلوي، والأدوية الذكية، ودعم المرضى، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال الأمراض النادرة.

ويعقد المتخصصون خلال أيام المؤتمر 50 جلسة علمية، يناقشون فيها أمراض الدم الوراثي، ودمج أصحاب الهمم من ذوي الأمراض النادرة في الحياة الاجتماعية، والتغذية السليمة لأصحاب الأمراض النادرة، والتحديات النفسية والاجتماعية المصاحبة للأمراض النادرة.

ودور الجمعيات الخيرية في دعم ذوي الأمراض النادرة، والأورام النادرة وأمراض العيون النادرة وأمراض المناعة، كما يقدم المؤتمر للمشاركين برامج تدريبية لتطوير مهارات التعامل للعاملين في القطاع الصحي والأهالي مع ذوي الأمراض النادرة.

وقال البروفيسور أيمن الحطاب، استشاري أمراض الجينات والوراثة، رئيس المؤتمر: «يُمثل هذا المؤتمر منصةً فريدة تجمع جميع المتخصصين والمعنيين بالأمراض النادرة في مكان واحد للحصول على أحدث المعارف، وتبادل الخبرات، وتطوير الأبحاث، واستكشاف فرص تعاون جديدة، حيث نهدف إلى تحسين الرعاية وجودة الحياة للأفراد الذين يعانون من أمراض نادرة في المنطقة وخارجها».

فيما قال الدكتور خالد مسلم، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، «تتحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبئاً أكبر من الأمراض النادرة، ويعكس هذا المؤتمر التزامنا الجماعي بمعالجة الثغرات في الرعاية والتشخيص والعلاج، من خلال العلم والابتكار والتعاون، نرسم مستقبلًا أفضل للمرضى المصابين بالأمراض النادرة»، مشدداً على أن المؤتمر يعتبر إنجازاً بارزاً في لتحسين الوعي وتقديم الرعاية الصحية.