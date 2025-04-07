33205 متبرعين مسجلون في برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء

أشارت أرقام إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، إلى أن أجمالي عدد المسجلين في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» بلغ 33 ألفاً و205 راغبين في التبرع.

وأكدت الوزارة أن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، والتي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات، مشيرة إلى أن برنامج «حياة» يعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء، وذلك بفضل الحملات المتكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم وأهداف البرنامج.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمتعلقة بالعمليات التي ساهم برنامج «حياة» في تنفيذها خلال العام الماضي 2024، فقد وصل عدد الأعضاء المزروعة في الدولة إلى 1216 عضواً، كما ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء داخل الدولة إلى 1167 شخصاً بحلول عام 2024.

وحول الشروط المتعلقة بالتسجيل في برنامج «حياة» يمكن لكل فرد يحمل الهوية الإماراتية ويبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر أن يصبح متبرعاً بالأعضاء، وأكدت الوزارة أنه «يمكن للأحياء التبرع بالكلى وجزء من الكبد إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما المتبرعون المصابون بحالة الوفاة الدماغية فيمكنهم إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص، عن طريق التبرع بالقلب، والكبد، والكليتين، والرئتين، والبنكرياس».

وأشارت إلى أن الأقسام المعنية في حالة وفاة المسجل في البرنامج، تقوم بالاتصال بأسرة المتبرعين بالأعضاء على الفور بعد الوفاة، للتأكد ما إذا كنت على استعداد للتبرع، مضيفة إنه «من المهم التواصل مع العائلة بشأن قرار المتبرع، على الرغم من أنه أعطى الموافقة، حيث إن القرار الأخير متروك للعائلة إذا كانت ترغب في تلبية إرادة المتبرع من عدمه».