10 ضوابط للمنتجات المستخدمة في خلط الحناء بدبي

حددت بلدية دبي في دليل متطلبات الصحة والسلامة في خدمات الحناء الذي أصدرته حديثاً، 10 ضوابط للمنتجات المستخدمة في خلط الحناء، ويهدف الدليل إلى التأكد من التزام الصالونات ومراكز التجميل بالمعايير والمواصفات اللازمة لتحضير منتجات الحناء، وضمان سلامة الممارسات الآمنة المتبعة خلال مراحل التحضير، وتعزيز ثقة العملاء بالخدمات المتخصصة المقدمة، إلى جانب التأكد من سلامة استخدام المنتجات.

وفي إطار سلامة منتجات الحناء والحفاظ على جودة مكوناتها شددت بلدية دبي على الالتزام بضوابط المنتجات المستخدمة في خلط الحناء وهي: عدم التعامل مع المنتجات الاستهلاكية غير المصرح بها أو المحظورة أو التي ثبت فشلها مختبرياً، وعدم التعامل مع المنتجات الاستهلاكية منتهية الصلاحية، أو الفاسدة، أو التالفة.

حظر

ويُحظر إضافة أي منتجات بترولية أو أصباغ إلى خليط الحناء. ويجب إغلاق المنتج المستخدم في الخليط بإحكام بعد كل استخدام، وعدم إعادة استخدام عبوات المنتجات الاستهلاكية لأي غرض من الأغراض، والتخلص منها بطريقة آمنة.

كذلك استخدام عبوات مخصصة لتخزين المواد الخام للتحضير، ويجب وضع ملصق يوضح تاريخ الفتح على المنتجات التي تعتمد مدة صلاحيتها على تاريخ الفتح المستخدم في خلط الحناء، واستخدام عبوات مناسبة لتخزين خليط الحناء.

، ووضع ملصق يوضح معلومات المنتج، ويجب تخزين الحناء والمواد المستخدمة في مكان بارد وجاف بعيداً عن الحرارة والرطوبة المباشرة، واتباع إرشادات التخزين الموضحة في الإرشادات الفنية لمتطلبات تخزين المنتجات الاستهلاكية.

نطاق

وأوضحت بلدية دبي أن هذا الدليل ينطبق على جميع الصالونات ومراكز التجميل التي تقدم خدمات الحناء في إمارة دبي، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات في الفعاليات. وبين الدليل متطلبات منطقة تحضير الحناء، وبين الممارسات الأمنة خلال التحضير والتي تتمثل في:

تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في خلط الحناء (مثل الأوعية والملاعق) قبل الاستخدام وبعده، وتعقيم الأسطح في منطقة التحضير بانتظام قبل وبعد تحضير الحناء، ويجب على العاملين في خلط الحناء ارتداء قفازات للاستخدام مرة واحدة.