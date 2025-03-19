برنامج «حياة» يجري 1081 عملية زراعة أعضاء من 320 متبرعاً في 2024

نجح برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء في تسجيل 30 % نمواً بعدد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 2024، مقارنة بعام 2023، وتحقيق إنجازات بارزة في تحسين جودة حياة المرضى وإنقاذ أرواحهم، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار الطبي والرعاية الصحية. ويمثل البرنامج خطوة كبيرة نحو ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، خلال مجلس رمضاني، أهمية الدور الحيوي لبرنامج «حياة» في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، كآخر الحلول العلاجية، حيث يوفر لهم فرصة جديدة للحياة، بعد معاناتهم مع أمراض حرجة، لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة الأعضاء، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع صحي متكافل، يسهم فيه الجميع لإنقاذ حياة الآخرين.

وأوضح الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج «حياة»، يمثل خطوة رائدة في تنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن تصنيف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء، هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، خلال آخر خمس سنوات، وفق تصنيف الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء، ومن قبل المرصد الدولي للتبرع وزراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، شهدت زيادة في نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بنسبة 30 % في سنة 2024، مقارنة بـ 2023، كما بلغت نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (11.6) متبرعاً لكل مليون نسمة في سنة 2024، وشمل التبرع بـ 25 عملية زراعة القلب، و3 من عمليات زراعة البنكرياس.

وأكد الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، أن ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة، تنمو بشكل متسارع، بنسبة بلغت 30 % إلى 40 % سنوياً، وتلقى قبولاً ورواجاً بين أفراد المجتمع بشكل كبيراً، مشيراً إلى أنه مع بداية تطبيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في الدولة عام 2017، كان عدد المتبرعين ثلاثة أشخاص فقط، تبرعوا بـ 11 عضواً، لينمو العدد تدريجياً حتى وصل في نهاية عام 2024، إلى 320 متبرعاً، أسهموا في التبرع وإجراء 1081 عملية زراعة أعضاء، استفاد منها مرضى من 55 جنسية، تأكيداً على شعار البرنامج من الجميع إلى الجميع.

وكشف خالد عبد الله الشحي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة، عن تسجيل 477 متبرعاً في برنامج «حياة»، خلال شهر سبتمبر 2024، من إمارة رأس الخيمة، منذ إطلاق البرنامج في 2021.