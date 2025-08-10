«خليفة الطبية» تعتمد الذكاء الاصطناعي لعلاج مرضى السكري

أدخل مركز السكري في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أنظمة «الذكاء الاصطناعي» في إجراءات الفحص الطبي لتقييم الحالات المرضية لمرض السكري.

أسماء النعيمي: أيام العمل على مدار الأسبوع وتوسيع ساعات الدوام

«السمنة وتقليل الوزن» برنامج جديد تم استحداثه

وأوضحت الدكتورة أسماء أحمد النعيمي، استشاري الغدد الصماء والسكري في المدينة أن المركز أدخل العديد من التحديثات على آليات العمل والأجهزة المستخدمة في العلاج حرصاً منه على تطوير خدماته لتقديم رعاية صحية متميزة لمرضى السكري والغدد الصماء.

وأشارت خلال مداخلة إذاعية، تناولت أهم المبادرات والمشاريع التي أقرها المركز إلى تنفيذ العديد من التحديثات والتطويرات، من أبرزها إضافة مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة لمرضى السكري، تشمل عيادة القلب وعيادة الكلى، وعيادة العيون، وعيادة الأعصاب.

ولفتت إلى أن التحديثات شملت زيادة أيام العمل من 5 أيام إلى 7 أيام في الأسبوع، وتوسيع ساعات العمل لتصبح من الساعة 8:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً يومياً، عدا يومي السبت والأحد اللذين تكون فيهما ساعات الدوام من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً.

وأضافت أن المركز شرع في إدخال برامج لدعم مرضى السكري، من بينها برنامج «السمنة وتقليل الوزن»، وهو برنامج جديد تم استحداثه والموافقة عليه من دائرة الصحة في أبوظبي يُعنى بمساعدة المرضى على تقليل الوزن من خلال برامج مخصصة ومتكاملة، لافتة إلى أنه يتم تقديم البرنامج لمرضى السكري بعد أن يتم تحويلهم من قبل الطبيب المختص في عيادة السمنة بداخل المركز.

وقالت، إن المركز يتميز الآن بوجود فحوصات شاملة ومتكاملة لمرضى السكر، بدءاً من الفحوصات المختبرية، وفحوصات الشبكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقييم الأعصاب، وزيارات الطبيب، والتثقيف الصحي الخاص بالسكر والتغذية وغيرها الكثير.

وأكدت أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على زيادة أعداد الأطباء وتوسعة عدد الخدمات المقدمة، موضحة أن المركز يُغطي جميع أنواع التأمينات، الذي يسهّل من عملية الحصول على الخدمات.

وفيما يتعلق بكيفية حجز المواعيد، أوضحت الدكتورة أن المرضى بإمكانهم حجز مواعيدهم عبر مختلف الوسائل التي أتاحها المركز، وذلك من خلال تطبيق «واتساب»، والتطبيق الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى الاتصال بمركز الاتصال.

وفيما يخص الاختلاف بين تخصصات غدد الصماء والسكري، شرحت أن السكري ينقسم إلى نوعين: الأول يعتمد على الأنسولين ويحتاج لعلاجه بحقن الأنسولين، بينما الثاني يعالج بالأدوية الفموية أو بالإبر، أما أمراض الغدد الصماء فهي تشمل الغدة الدرقية، النخامية، والكوليسترول، وغيرها، وكلها تحت تخصص الطبيب المختص في الغدد الصماء.

كما استعرضت الدكتورة أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة لتشخيص وعلاج مرضى السكري من النوع الأول، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مضخات الأنسولين وأجهزة قياس السكر المعتمدة عالمياً، والتي تتوفر حالياً في المركز لخدمة جميع المرضى وفقاً لقرارات التأمين.

وفي الختام، أكدت أن جميع الخدمات والعلاجات الحديثة متاحة على مدى أيام الأسبوع، وأن المركز يمتلك كوادر طبية وتمريضية مدربة تعمل بشكل حثيث على توفير وتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من المهارة والكفاءة.