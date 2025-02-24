قصة خبرية.. 3 أشقاء يعيشون حياتهم الطبيعية بعد استعادة سمعهم بزراعة قوقعة

يعيش 3 أشقاء إماراتيين في عمر الشباب حياتهم الطبيعية، بعد أن استعادوا سمعهم من خلال عملية زراعة «قوقعة اصطناعية» بأبوظبي، أجريت في صغرهم، حيث وصل عمر الفتاة الأولى 22 عاماً، والثانية 16 عاماً، والثالث شاب 12 عاماً.

الأشقاء الثلاثة واجهوا منذ ولادتهم صعوبات في السمع والتواصل بشكل طبيعي مع عائلتهم، إلا أن وعي والديهم ومعرفتهم وتنبههم بشكل مبكر إلى الضعف السمعي، الذي كان قد أصاب أبناءهم، أسهم في سرعة علاج الأطفال، حيث قرر حينها الوالدان أخذ الأطفال إلى مستشفيي المفرق، والتي تولت بجانب مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، مهام تشخيص الأطفال، وإجراء عمليات زراعة القوقعة الاصطناعية.

الكادر الطبي المتخصص نجح في إجراء عملية للفتاة الأولى وهي في سن العامين ونصف العام، بينما تم إجراء العملية للفتاة الثانية وهي في عامها الأول، والطفل وهو في سن الـ 9 أشهر، حيث استعاد الأطفال سمعهم، بعد أن ولدوا أصماء تماماً، وذلك بفضل العلاج والرعاية الطبية المتخصصة.

وأشادت أسرة العلوي، التي تنتمي لها الأشقاء، بالدور الكبير الذي قام به العاملون في مستشفيي المفرق «سابقاً» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، بزراعة قوقعة الأذن للأشقاء الثلاثة.

قسم الأذن والأنف والحنجرة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد الشامسي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أجرى العديد من العمليات الناجحة لزراعة القوقعة، محققاً نسبة نجاح تجاوزت الـ 95 %، وبدون أية مضاعفات.

فعالية «السمع وزراعة القوقعة»، التي استضافتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أمس، بمناسبة احتفالات المدينة باليوم العالمي للسمع، الذي يصادف الثالث من مارس، سلطت الضوء على أهمية زراعة القوقعة وأثرها في تعزيز التواصل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وقال الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن الفعالية تمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي بصحة السمع، حيث تستعرض أحدث الابتكارات في تقنيات زراعة القوقعة، والإجراءات المتبعة، كما توفر للمشاركين فرصة قيّمة للتواصل وتبادل تجاربهم الشخصية، إلى جانب التفاعل المباشر مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.

الدكتور أحمد الشامسي أشار إلى أن عملية زراعة القوقعة تستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين تقريباً، يستطيع بعدها المريض أن يغادر المستشفى عائداً إلى منزله في اليوم التالي للعملية، على أن يتم تنشيط الجهاز بعد أسبوع من الجراحة، بما يمكن المريض من السماع بشكل طبيعي.

وذكر أن المريض يحتاج بعد إتمام العملية إلى مراجعة المستشفى عدة مرات ليخضع إلى برامج التأهيل، موضحاً أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تمتلك برنامجاً لزراعة القوقعة السمعية، يعد من بين أفضل البرامج في العالم، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز مكان المدينة، وجعل الدولة مقصداً رئيسياً للسياحة العلاجية.