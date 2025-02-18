«الإمارات للسرطان» تطلق «أحسنوا» الرمضانية لتقديم الدعم للمرضى وأسرهم

أعلنت جمعية الإمارات للسرطان عن إطلاق حملتها الرمضانية السنوية «أحسنوا» لعام 2025، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل لمرضى السرطان وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل الحملة عدداً من المشاريع الخيرية التي تلبي احتياجات المرضى، وذلك في إطار التزام الجمعية بتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والتراحم.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة «أحسنوا» تركز على عدد من المبادرات الخيرية، أبرزها مشروع زكاة المال، الذي يتم تخصيصه لعلاج الحالات الطارئة من مرضى السرطان.

كما تشمل الحملة مشاريع الصدقة الجارية، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وإسعاد الأطفال والمرضى، إضافة إلى مشروع إفطار الصائم، الذي يسهم في توفير وجبات الإفطار لمرضى السرطان وعائلاتهم.

وقال الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان: «مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نجدد التزامنا في جمعية الإمارات للسرطان بتقديم الدعم الإنساني لمرضى السرطان وأسرهم من خلال حملة «أحسنوا»، التي أصبحت محطة سنوية راسخة في مسيرة العطاء المجتمعي.

ونسعى من خلال الحملة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ روح التعاون بين مختلف فئات المجتمع، وندعو الجميع إلى المشاركة والمساهمة في دعم هذه المبادرات التي تترك أثراً مباشراً في حياة المرضى».

من جانبه قال عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان: «تشكل حملة «أحسنوا» نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الخيرية والداعمين والمتطوعين في سبيل توفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان خلال شهر رمضان.

ونشكر جميع الجهات المانحة والأفراد الذين يحرصون على تقديم الدعم للجمعية، وندعو المزيد من المؤسسات والشركات للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة وضمان استمرارها في خدمة المرضى المحتاجين».

وأضاف: «ندعو كافة أفراد المجتمع إلى المساهمة في الحملة عبر التبرعات والمشاركة في أنشطتها المختلفة، حيث يمكن للراغبين في المساهمة التواصل مع الجمعية عبر منصاتها الرسمية أو زيارة موقعها الإلكتروني www.uaecancer.ae لمعرفة طرق الدعم والمشاركة».