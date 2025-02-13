«الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي» تستعرض أبرز التقنيات العالمية

تهدف جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي، والتي انطلقت مؤخراً تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية على النطاقين الإقليمي والعالمي، والتي تسهم في تحسين نتائج علاج المرضى المصابين بالسرطان.

وأكد الدكتور عبدالرحمن سليمان بن سميدع، رئيس جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي بأن الجمعية تضم 40 طبيباً متخصصاً، وعدداً من الفنيين والفيزيائيين في مجال الإشعاع. مؤكداً حرص الجمعية على مواكبة التطور السريع في طرق العلاج، خاصة فيما يتعلق بالأورام السرطانية. إلى جانب ضخ الأبحاث المتطورة لطرق علاج هذه السرطانات بطرق فعالة تتمثل العلاج بالإشعاع.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عبدالرحمن سليمان بن سميدع، رئيس جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي، المدير الطبي للعلاج الإشعاعي في مركز الأورام بمستشفى توام في مدينة العين: «يعتبر العلاج الإشعاعي من أكثر العلاجات انتشاراً لمرض السرطان، وتهدف جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال استضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال علاج الأورام الاشعاعي، واستعراض أحدث الدراسات التي قدمتها مراكز الأبحاث والجامعات حول العالم، بما في ذلك التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز فرص العلاج الشامل والآمن.

كما تسعى الجمعية في تنظيم برامج تدريبية للمهنيين الطبيين لتعريفهم بأحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة». موضحاً بأن من أهداف الجميعة المساهمة الفعلية في دعم البحث والابتكار في مجال علاج الأورام الإشعاعي، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم في أهم المجلات الطبية العالمية، وترسيخ العلاقات مع الجهات المنتجة للتكنولوجيات الإشعاعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

منوهاً بأن الجمعية تكثف من جهودها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض السرطان وطرق الوقاية منه، وبيان أهمية الكشف المبكر من خلال الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية.

وأكد أن أحد الابتكارات الرائدة في علاج مرضى السرطان هو العلاج الإشعاعي بمساعدة الروبوت، وهو طريقة علاج متطورة توفر دقة وفعالية لا مثيل لهما .

من جانبه قال الدكتور خليفة الكعبي، أمين سر جمعية الإمارات للعلاج الإشعاعي، استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي في مركز الأورام بمستشفى توام: «تدرك الجمعية أهمية علاج مرض السرطان في مراحله الأولى ونشر التوعية لتقليل أعداد الوفيات، وتسليط الضوء على استخدام أحدث التقنيات وطرق العلاج الحديثة للتعامل مع أمراض الأورام السرطانية ».