مسؤولون ومختصون: تحسين جودة الحياة وترسيخ دعائم صحة الأم والطفل أولوية وطنية

أكد مسؤولون ومختصون أن استدامة قطاع الأمومة والطفولة جزء أساسي من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع رفاه الإنسان وصحة الأمهات والأطفال في مقدمة الأولويات، في وقت دعوا فيه إلى ضرورة تعزيز الوعي بهذا القطاع، وطرح حلول فعالة تسهم في مواجهة التحديات المتعلقة به، وبناء شراكات مستدامة ومثمرة، بما يعكس قيم وطموحات الدولة في بناء مجتمع يتمتع أفراده بالسعادة والإيجابية والرفاهية.

توفير دعم

وقال الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار إقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق: «إن الإمارات حريصة على ضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين للأمهات وأطفالهن في الدولة»، مشيداً بمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في إنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة»، وهي مبادرة رائدة تعكس الرؤية الحكيمة لسموها، واهتمامها الكبير ببناء مستقبل مزدهر للأمهات والأطفال، باعتبارهم الأساس المتين لأي مجتمع متقدم.

منصة علمية

وقالت مريم الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في منطقة العين: يشكل مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة منصة علمية وبحثية مهمة تسعى إلى تعزيز رفاه الأم والطفل، من خلال إجراء دراسات معمقة واستنباط حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والتعليمية في هذا المجال. كما أنه يبرز التزام الإمارات بدعم الأبحاث العلمية التي تحقق التنمية المستدامة وتدفع نحو مجتمع متوازن وصحي.

وأضافت: «نأمل من الجهات المعنية في قطاع الأمومة والطفولة الحرص التام على تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تركز بشكل خاص على الصحة النفسية والتعليم والتنمية الاجتماعية للأطفال، لتحقيق مجتمع متكامل ومتماسك، والعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة داعمة تشجع على الإبداع والابتكار».

رؤية استثنائية

وأوضحت البروفيسورة خولة عبدالله الكعبي من جامعة الإمارات بأن للقيادة الحكيمة رؤية استثنائية في تعزيز جودة الحياة وترسيخ دعائم صحة الأم والطفل وتوفير بيئة مجتمعية صحية وداعمة لهن ولهم.

وأضافت: «تبلور اهتمام دولة الإمارات بالمرأة والطفل منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق التوجيهات السامية لدعم قطاع الأمومة والطفولة بوصف هاتين الشريحتين مهمتين في أي مجتمع».

نهج شامل

من جانبها، لفتت الدكتورة رؤى حسن أخصائية أمراض النساء والولادة في مستشفى الشيخ خليفة، إلى أن التزام الجهات المعنية في الدولة في تحقيق استدامة قطاع الأمومة والطفولة يجب أن يتجاوز تنظيم البرامج والفعاليات، إلى تبنّي نهج شامل يضمن تقديم الدعم المستمر والفعال لكل أم وطفل في الدولة، مشيدة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز حقوق الطفل والأم وتنفيذ رؤيتها الطموحة لمستقبل أفضل لهم في الدولة.





