350 مستفيداً من خدمات «قافلة العطاء» بالفجيرة للتشجيع على التبرع بالأعضاء

ذكرت ابتسام حارب رئيسة قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، أن مبادرة «قافلة العطاء» الصحية التي انطلقت في الفجيرة، للتشجيع على زيادة عدد المسجلين في برنامج «حياة»، للتبرع بالأعضاء، سجلت 350 مستفيداً حتى الآن.

وأشارت إلى أن القافلة كانت أمس في مسجد خالد بن سعيد التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مدينة دبا، حيث استهدفت الأئمة والمؤذنين العاملين في المساجد، لنشر الوعي الصحي بأهمية التبرع بالأعضاء وتعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع.

وأوضحت أنه سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل نشر الوعي الصحي لجميع موظفي الأوقاف في مختلف مناطق الإمارة، وستجوب القافلة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية، ومساكن العمال، وأماكن تجمع الجمهور، حيث سيتم تنظيم ورش تثقيفية صحية في هذه المواقع، تشمل محاضرات ونصائح عن فوائد التبرع بالأعضاء وأثره الكبير في إنقاذ الأرواح.

وذكرت أن القافلة شملت خدمات صحية واستشارات طبية من قبل الشركاء مثل فحص النظر، واستشارات طبية، وفحص ضغط الدم والسكر، وتلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

وأكدت ابتسام حارب مواصلة جهود البرنامج دعماً للرؤية الأوسع لدولة الإمارات والمتمثلة في التشجيع على التبرع بالأعضاء، ومواصلة رفع الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تبني أسلوب حياة صحي، ورفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ الأرواح وإرشاد الراغبين إلى طرائق التسجيل في برنامج حياة للتبرع بالأعضاء.